- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 362
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему ни в коем случае нельзя мыть мясо перед приготовлением: секрет профессиональных поваров
Мытье мяса — это распространенная, но ошибочная привычка. Оно не очищает продукт, а только создает риски и ухудшает качество продукта.
Многие привыкли мыть мясо перед приготовлением, считая это обязательным этапом подготовки. Но профессиональные повара и специалисты по безопасности питания не рекомендуют этого делать. Более того, подобная привычка может не только испортить вкус блюда, но и повысить риски для здоровья.
Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением
Главная причина: распространение бактерий. Когда вы моете сырое мясо под проточной водой, микроскопические капли разлетаются вокруг бактерий. Они могут попасть на раковину, посуду, рабочие поверхности и даже другие продукты. В результате вместо очистки вы создаете дополнительный риск заражения.
Мытье не уничтожает бактерии. Большинство из них погибают только во время термической обработки — жарки, варки или запекания. Поэтому вода не выполняет защитную функцию, а лишь создает иллюзию чистоты.
Как мытье влияет на вкус мяса
После мытья мясо впитывает излишнюю влагу. Поэтому во время жарки оно начинает не подрумяниваться, а вариться в собственном соку.
В результате блюдо теряет аппетитную корочку и насыщенный вкус.
Вместо мытья повара просто промокают мясо бумажным полотенцем.
Это позволяет:
убрать лишнюю влагу;
улучшить обжаривание;
сохранить текстуру продукта.
Такой подход к подготовке мяса считается более безопасным и правильным.
Когда все же нужно мыть мясо
В исключительных случаях, например, если есть видимые загрязнения, мясо можно быстро промыть, но затем обязательно тщательно очистить все поверхности вокруг.
Однако в повседневном приготовлении этого делать не надо.