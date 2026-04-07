Почему ни в коем случае нельзя мыть мясо перед приготовлением: секрет профессиональных поваров

Почему нельзя мыть мясо

Многие привыкли мыть мясо перед приготовлением, считая это обязательным этапом подготовки. Но профессиональные повара и специалисты по безопасности питания не рекомендуют этого делать. Более того, подобная привычка может не только испортить вкус блюда, но и повысить риски для здоровья.

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением

Главная причина: распространение бактерий. Когда вы моете сырое мясо под проточной водой, микроскопические капли разлетаются вокруг бактерий. Они могут попасть на раковину, посуду, рабочие поверхности и даже другие продукты. В результате вместо очистки вы создаете дополнительный риск заражения.

Мытье не уничтожает бактерии. Большинство из них погибают только во время термической обработки — жарки, варки или запекания. Поэтому вода не выполняет защитную функцию, а лишь создает иллюзию чистоты.

Как мытье влияет на вкус мяса

После мытья мясо впитывает излишнюю влагу. Поэтому во время жарки оно начинает не подрумяниваться, а вариться в собственном соку.

В результате блюдо теряет аппетитную корочку и насыщенный вкус.

Вместо мытья повара просто промокают мясо бумажным полотенцем.

Это позволяет:

убрать лишнюю влагу;

улучшить обжаривание;

сохранить текстуру продукта.

Такой подход к подготовке мяса считается более безопасным и правильным.

Когда все же нужно мыть мясо

В исключительных случаях, например, если есть видимые загрязнения, мясо можно быстро промыть, но затем обязательно тщательно очистить все поверхности вокруг.

Однако в повседневном приготовлении этого делать не надо.