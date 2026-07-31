Почему ни в коем случае нельзя поднимать деньги на улице: что будет, если так сделать

Что делать с найденными деньгами / © Фото из открытых источников

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Найти на улице монету или купюру многим кажется настоящей удачей. Некоторые без колебаний кладут находку в карман, тогда как другие принципиально проходят мимо. И дело не только в предрассудках. Существуют как давние поверья, так и вполне практические причины, по которым эксперты советуют хорошо подумать, прежде чем поднимать деньги с земли. В то же время, важно понимать: народные приметы и эзотерические представления не имеют научного подтверждения. Каждый человек сам решает, верить ли в них.

Почему наши предки опасались найденных денег

В народной традиции найденные на дороге деньги считались неоднозначной находкой. Существовало поверье, что вместе с монетой или купюрой можно поднять чужие беды, финансовые трудности или неудачи.

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Особенно подозрительными считались лежавшие деньги:

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на перекрестке;

у кладбища;

у порога дома;

рядом с деревьями или кустарниками, где их могли оставить намеренно.

Именно поэтому люди постарше часто советовали детям не касаться таких находок.

Почему эзотерики не рекомендуют брать чужие деньги

Поклонники эзотерических учений считают, что деньги накапливают энергетику своего владельца. Если человек намеренно избавился от купюры или монеты во время определенного обряда, то вместе с ним, по поверьям, мог «передать» свои проблемы другому.

Поэтому некоторые люди никогда не поднимают найденные деньги, особенно если они лежат в необычных местах или создается впечатление, что их положили намеренно.

Какие реальные причины быть осторожными с найденными деньгами

Даже если не верить в приметы, существуют практические объяснения, почему не стоит торопиться поднимать деньги.

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Банкноты и монеты могут быть грязными. Деньги проходят через тысячи рук, поэтому на их поверхности могут скапливаться бактерии, грибки и другие микроорганизмы. После контакта с находкой желательно вымыть руки или воспользоваться антисептиком.

Это может быть частью мошеннической схемы. Иногда мошенники специально покидают купюру на землю и наблюдают за тем, кто ее поднимет. Пока человек отвлекается на находку, преступники могут похитить кошелек, телефон или сумку. Такие случаи происходят нечасто, однако полицейские советуют оставаться внимательными в людных местах.

Деньги могут принадлежать другому человеку. Если вы заметили, что кто-то только что потерял купюру или кошелек, лучше помочь владельцу вернуть его имущество. Это будет гораздо правильнее, чем оставить находку себе.

Можно ли поднимать найденные деньги

Единого ответа не существует. Если человек не верит в приметы, он может воспринимать найденную монету как случайную находку. Однако следует помнить о правилах безопасности и гигиены.

Если вы придерживаетесь народных традиций, можно просто пройти мимо или оставить деньги там, где они лежат.

Если вы все же подняли купюру или монету, многие советуют не тратить ее на себя. По народным приметам, такие деньги лучше:

пожертвовать на благотворительность;

положить в ящик для сбора средств;

приобрести корм для бездомных животных;

использовать для хорошего дела.

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