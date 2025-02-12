Почему в манжете стиральной машины собирается вода: как исправить это одним движением

Время от времени, когда достаешь стираемую одежду из барабана стиральной машины, можно заметить, что в уплотнителе осталась вода. Иногда она высыхает одна, но бывает, что без дополнительных действий не обойтись. Некоторые просто вытирают влажную тряпкой, однако существует еще один легкий способ устранить эту проблему.

После стирки дверцу стиральной машины рекомендуется оставлять открытой, чтобы внутренние детали и уплотнитель хорошо просохли. Однако иногда этого недостаточно, и вода все равно скапливается в манжете. Если ее вовремя не убирать, это может привести к появлению плесени и неприятному запаху.

Что делать, если в манжете осталась вода

Как объясняют мастера, основной причиной накопления воды в манжете является забивание дренажных отверстий. Со временем мелкий мусор, попадающий в уплотнитель, забивает эти специальные отверстия, из-за чего вода не может получиться.

Чтобы решить эту проблему, вам понадобится простая крестовая отвертка. Для начала отогните резиновый уплотнитель, и вы увидите несколько дренажных отверстий. В зависимости от модели стиральной машины их может быть несколько маленьких или один больше. Аккуратно вставьте отвертку в отверстие и покрутите ее, чтобы прочистить канал. После этого вода снова сможет свободно вытекать из манжеты.

Как поддерживать чистоту и свежесть стиральной машины

Для того, чтобы одежда после стирки оставалась чистой и приятно пахла, важно регулярно очищать барабан, манжету, лоток и другие части стиральной машины. Рекомендуется проводить очистку барабана хотя бы раз в сезон, то есть каждые три месяца.

Для этого можно использовать простые уксус и соду. Эти средства, которые есть на кухне каждого украинского, эффективно борются с известковыми отложениями и тщательно смывают мыльные остатки с оборудования. Смешайте соду с водой и приготовьте мягкую пасту. Нанесите на лоток для стирального порошка и моющих средств, чтобы очистить его от загрязнений. В барабан налейте стакан уксуса, установите высокую температуру и самый длинный режим, после чего запустите цикл стирки. В новых моделях стиральных машин предусмотрен специальный режим для очистки барабана.

Некоторые также советуют использовать кислородный отбеливатель на основе перкарбоната натрия или таблетки для посудомоечных машин для профилактической очистки стиральной машины.

После завершения стирки протрите барабан губкой или тряпкой и оставьте дверцу открытой, чтобы он хорошо просох.

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