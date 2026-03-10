- Дата публикации
Почему во многих немецких квартирах часто нет кухни: этот факт очень удивляет арендаторов
Такой подход позволяет арендаторам обустроить жилье по собственному вкусу.
Для многих иностранцев, которые впервые сталкиваются с арендой жилья в Германии, есть один очень неожиданный момент. Во многих квартирах просто нет кухни. То есть, помещение для нее есть, но мебели, шкафов, плиты и даже раковины может не быть. Такой подход удивляет людей из других стран, где кухня считается неотъемлемой частью жилья. Однако для Германии это вполне привычная практика, имеющая свои исторические и практические причины.
Почему в немецких квартирах часто нет кухни
Причина №1: кухню часто покупают сами арендаторы. В Германии достаточно распространена практика, когда кухню покупает и устанавливает сам арендатор. Владелец жилья обычно сдает квартиру без кухонной мебели и техники. Заселяющийся человек может самостоятельно выбрать дизайн, технику и расположение шкафов. Это позволяет обустроить кухню именно так, как удобно хозяевам.
Причина №2: арендаторы живут в квартирах много лет. Еще одна причина такой традиции состоит в том, что немцы часто арендуют жилье на очень долгое время. Люди могут жить в одной квартире 10-20 лет или даже дольше. Поэтому арендаторы хотят обустроить пространство под собственные нужды, а кухня является одной из важнейших частей дома.
Причина №3: кухню можно продать следующему арендатору. Когда люди решают переехать, часто предлагают свою кухню новым жильцам. Те могут купить мебель и технику по договорной цене. Таким образом, кухня не демонтируется, а просто переходит к следующим арендаторам квартиры.