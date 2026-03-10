Почему во многих немецких квартирах часто нет кухни: этот факт очень удивляет арендаторов

Почему в немецких квартирах часто нет кухни / © www.freepik.com/free-photo

Для многих иностранцев, которые впервые сталкиваются с арендой жилья в Германии, есть один очень неожиданный момент. Во многих квартирах просто нет кухни. То есть, помещение для нее есть, но мебели, шкафов, плиты и даже раковины может не быть. Такой подход удивляет людей из других стран, где кухня считается неотъемлемой частью жилья. Однако для Германии это вполне привычная практика, имеющая свои исторические и практические причины.

Почему в немецких квартирах часто нет кухни