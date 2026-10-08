Почему в морозильной камере образуется лёд: основные причины неисправности и простые способы защиты техники

Эксперты рассказали, почему в морозильной камере постоянно образуется лёд / © pixabay.com

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Небольшой слой инея на стенках морозильной камеры — это вполне естественный процесс. Однако когда внутри образуется настоящая ледяная «шуба», в таком случае прибор явно сигнализирует о наличии проблемы.

Образование инея обычно вызвано контактом тёплого влажного воздуха с ледяными поверхностями. Это происходит из-за банальной невнимательности, например, из-за незакрытой дверцы, или же указывает на поломку отдельных деталей, пишет издание Southern Living.

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Чтобы восстановить исправность бытовой техники, важно своевременно выявить первопричину образования льда и устранить источник излишней влаги.

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Неплотно закрытая дверца морозильной камеры

Даже слегка приоткрытая дверца морозильной камеры позволяет теплому воздуху из комнаты проникать внутрь, из-за чего стенки быстро покрываются инеем. Подобный эффект возникает и тогда, когда прибор держат постоянно открытым во время длительного приготовления пищи или праздничных застолий.

Эксперты советуют как можно реже открывать камеру и всегда проверять, плотно ли прилегает дверца.

Неправильное хранение продуктов

Причиной разгерметизации часто становится и чрезмерная загрузка продуктами. Специалисты советуют разморозить несколько продуктов, которые хранятся уже довольно долго, и разместить их на расстоянии друг от друга таким образом, чтобы холодный воздух мог циркулировать.

Кроме того, не следует класть горячие продукты непосредственно в морозильную камеру, так как это приводит к образованию конденсата и обледенению.

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Негерметичный резиновый уплотнитель

Защиту от проникновения тёплого воздуха внутрь морозильной камеры обеспечивают резиновые уплотнители. Если резина растрескивается, деформируется, теряет эластичность или разрывается, герметичность нарушается, и потоки воздуха попадают внутрь. Влага из этого воздуха мгновенно оседает и превращается в лёд у дверцы.

В такой ситуации следует приобрести новый уплотнитель и заменить его самостоятельно или воспользоваться услугами мастера по ремонту бытовой техники.

Засоренное дренажное отверстие

Большая часть морозильных камер оснащена специальным дренажным отверстием, расположенным на задней стенке. Через него влага, образующаяся во время автоматической разморозки, беспрепятственно отводится в поддон под прибором. Такая разморозка происходит периодически, чтобы на испарителях не образовывалась ледяная корка и они продолжали эффективно охлаждать камеры.

Если же этот слив забивается грязью или остатками еды, жидкости некуда деваться: она скапливается на дне и превращается в сплошной слой льда. Для решения проблемы необходимо полностью освободить морозильную камеру от продуктов и подождать, пока она разморозится. После этого сливной канал следует тщательно промыть горячей водой, убедившись, что она свободно попадает в нижний накопительный поддон.

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Неисправность системы размораживания

В отличие от устаревших моделей, которые требовали регулярного отключения и ручного обслуживания, современные морозильные камеры оснащены автоматической системой размораживания. За этот процесс отвечает целый комплекс деталей, среди которых нагревательный элемент, специальный таймер и термостат. Выход из строя хотя бы одного из этих компонентов приводит к тому, что на испарителях начинает быстро накапливаться лёд.

Чрезмерный слой инея препятствует полноценному охлаждению, поэтому откладывать ремонт не стоит. Если есть подозрение о сбое в работе системы автоматической разморозки, наиболее выгодным решением будет вызов квалифицированного специалиста из сервисной службы.

Простые способы защитить морозильную камеру от обледенения

Чтобы защитить вашу морозильную камеру от обледенения, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

заполняйте морозильную камеру примерно на 75% объёма, следя за тем, чтобы контейнеры и пакеты с продуктами не перекрывали вентиляционные отверстия;

всегда устанавливайте температуру на 0 градусов. Если в морозильной камере становится слишком тепло, вы можете временно охладить её с помощью режима быстрой заморозки;

расставьте содержимое морозильной камеры таким образом, чтобы нужные пакеты можно было легко достать за считанные секунды;

очистите уплотнитель и поддерживайте его в чистоте;

Прежде чем положить продукты в морозильную камеру, дайте им остыть до комнатной температуры.

Отметим, что вода под ящиками для овощей, на полках или на задней стенке холодильника не всегда свидетельствует о серьезной неисправности, ведь небольшой конденсат может быть нормальным явлением во время работы прибора. Если же вода постоянно скапливается или вытекает на пол, причину чаще всего ищут в дренаже, циркуляции воздуха, расположении продуктов или дверцах, и часть таких проблем можно устранить самостоятельно.

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