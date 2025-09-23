ТСН в социальных сетях

Почему в немецких домах можно часто встретить фольгу под ковром: простой трюк, который следует знать всем

В Германии фольга используется не только на кухне — ее можно обнаружить даже под коврами. С первого взгляда это может показаться странным или ненужным, но такой прием имеет вполне логическое и практическое объяснение.

Зачем класть под ковер кусок фольги

Зачем класть под ковер кусок фольги / © unsplash.com

Украинская блоггер Юлия Зюзюн в TikTok рассказала, что многие немцы прячут свернутую фольгу под коврами в разных комнатах.

Цель этого простого трюка — усилить сигнал Wi-Fi.

Фольга действует как отражатель для радиоволн. Когда она располагается под ковром в комнате, она помогает направить сигнал Wi-Fi туда, где он нужен, и уменьшить его потери через стены и мебель. То есть вместо того, чтобы сигнал “рассеивался” по всему помещению или “убегал” наружу, он равномернее распределяется внутри комнаты.

По словам другого блоггера Рикардо, такой лайфгак популярен не только в Германии, но и в Китае. Он позволяет усилить Wi-Fi без дополнительных затрат на дорогостоящее оборудование.

Как правильно использовать фольгу

  1. Выберите место — положите кусок фольги под ковром в зоне, где сигнал самый слабый или где вы чаще всего пользуетесь интернетом.

  2. Размер фольги обычно достаточно куска примерно 20-30 см шириной и длиной до 1 м.

  3. Форма сборки — фольгу можно оставить ровной или слегка согнуть, чтобы создать эффект “зеркала” для радиоволн.

  4. Проверка сигнала — после установки используйте любое приложение для измерения силы Wi-Fi, чтобы определить, повысился ли уровень сигнала.

Иногда самые простые решения оказываются наиболее эффективными. Свернутый кусок фольги под ковром — это дешевый и легкий способ улучшить Wi-Fi в квартире. В следующий раз, когда сигнал вдруг “уйдет” в дальнюю комнату, попробуйте этот немецкий лайфгак — и интернет станет стабильным там, где он больше всего нужен.

