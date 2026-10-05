Почему в норвежских домах тепло даже в самые сильные морозы: чем они отапливаются

Как норвежцы переживают зиму / © www.freepik.com/free-photo

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Норвегия ассоциируется с суровыми зимами, снегом и сильными морозами, однако в норвежских домах обычно царит комфортное тепло. Секрет не только в отоплении: теплоизоляция норвежских домов, вентиляция и правильное использование энергии играют не меньшую роль. В то же время в стране есть один особо важный ресурс, который оказывает значительное влияние на способ отопления жилья.

Раньше мы писали, чем отапливаются финские дома и почему в них всегда тепло.

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Чем отапливают дома в Норвегии

Одним из наиболее распространенных вариантов отопления в Норвегии является электроэнергия. Страна имеет большие ресурсы гидроэнергии, поэтому электричество в течение длительного времени являлось основой энергоснабжения норвежских домохозяйств.

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В домах используют электрические обогреватели, системы теплых полов, электрические котлы и другие системы. Однако все более важную роль играют тепловые насосы, позволяющие получать много тепла из относительно небольшого количества потребленной электроэнергии.

Особенно популярны воздушные тепловые насосы. Они забирают тепло из воздуха и переносят его во внутрь дома. Даже когда на улице холодно, современные системы могут эффективно работать при низких температурах.

Печь на дровах — традиция, которая до сих пор работает

Вопреки современным технологиям, дровяные печи и камины остаются важной частью норвежской культуры отопления. Во многих частных домах печь используют в качестве дополнительного источника тепла, особенно во время сильных холодов или перебоев с электроснабжением.

Норвежцы ценят не только тепло от печи, но и возможность быстро прогреть помещение. Современные печи имеют гораздо более высокую эффективность, чем старые модели, поэтому дают больше тепла от того же количества дров.

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Главный секрет — дом не выпускает тепло

Даже самое лучшее отопление не поможет, если дом быстро теряет нагретый воздух. Поэтому в Норвегии большое значение уделяют энергоэффективности дома.

Стены, крышу и пол хорошо утепляют, используют качественные окна и тщательно герметизируют места, через которые может проникать холодный воздух. Это позволяет снизить теплопотери и не тратить лишнюю энергию на постоянный обогрев помещения.

Важна и вентиляция. В современных энергоэффективных домах используют системы с рекуперацией тепла: воздух, выходящий из помещения, передает часть своего тепла свежему воздуху, поступающему извне.

Почему норвежский опыт полезен для Украины

Норвежский подход показывает простой принцип: теплый дом — это не только мощное отопление, но и комплексная система. Если хорошо утеплить стены, крышу и пол, устранить сквозняки, установить энергоэффективные окна и правильно организовать вентиляцию, потребность в тепле уменьшается.

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Именно поэтому в Норвегии удобная температура в доме зимой зависит не от одного конкретного вида топлива. Сочетание электроотопления, тепловых насосов, дровяных печей и качественной теплоизоляции позволяет эффективно переживать очень холодную погоду.

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