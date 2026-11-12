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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Почему в пятницу 13-го нельзя стирать и убирать: народные приметы, которые не стоит игнорировать

Какие народные приметы связаны с стиркой, мытьем полов, выносом мусора и домашними делами.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Что нельзя делать в пятницу 13-го

Что нельзя делать в пятницу 13-го / © www.freepik.com/free-photo

Пятница 13-го издавна окутана суевериями и мистическими поверьями. В народной традиции этот день считают неблагоприятным для некоторых бытовых дел, особенно связанных с водой, домашним уютом и благополучием семьи. Наши предки верили, что обычная стирка или уборка в этот день может символически вымыть из дома счастье, достаток и покой.

Особенно осторожно относились к воде, ведь в народных представлениях она была не только источником жизни, но и символом очищения и перехода. Именно поэтому с пятницей 13 связывали несколько бытовых запретов, которые передавались из поколения в поколение.

Почему не советовали стирать вещи в пятницу 13-го

По одному из народных поверий, в этот день не стоит стирать одежду, постельное белье и полотенца. Считалось, что вместе с грязью вода может забрать из дома хорошую энергию, семейное согласие и финансовое благополучие.

Существовало и другое толкование: вещи, устиранные в неблагоприятный день, могут дольше сохранять негативные эмоции и неприятности, связанные с их владельцами. Особенно не рекомендовали стирать одежду, которую человек собирается одевать на важную встречу или ответственное событие.

Почему уборку считают нежелательной

Еще одна распространенная примета запрещает устраивать генеральную уборку в пятницу 13-го. Наши предки верили, что подметание, мытье полов и вынос мусора могут символически вынести из дома благополучие и семейное счастье.

Особое значение придавали следующим делам:

  • Подметание полов. Считалось, что вместе с пылью можно выместить из дома достаток и финансовую удачу.

  • Мытье полов. По поверьям, вода в этот день якобы смывает не только грязь, но и домашнее согласие.

  • Унос мусора. Существовало убеждение, что вместе с ненужными вещами можно случайно избавиться от чего-то ценного для семьи.

  • Перестановка мебели. Некоторые приметы связывали большие изменения в доме в этот день с возможными ссорами и недоразумениями.

Каких еще дел избегали в пятницу 13-го

Бытовые запреты не ограничивались стиркой и уборкой. В народных верованиях этот день считали неудачным для начала важных дел, поэтому старались не планировать переезды, покупку дорогих вещей и серьезные финансовые решения.

Также не рекомендовали одалживать деньги, давать взаймы ценные вещи или выяснять отношения с близкими. Верили, что начавшийся в этот день конфликт может затянуться надолго, а финансовые договоренности — принести разочарование.

Отдельно вспоминали о запрете ссориться и желать кому-нибудь зла. По поверьям, негативные слова и мысли в пятницу 13 могут вернуться к тому, кто их выразил.

В то же время, не стоит воспринимать эти приметы как обязательные правила. Научных доказательств того, что стирка, уборка или обычные бытовые дела в пятницу 13 могут влиять на благосостояние или приносить несчастья, нет. Это часть народной культуры и предрассудков, сохранившихся до наших дней.

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