Почему в советские времена кипятили белье и нужно ли это делать сегодня

Кипячение белья — проверенный временем способ сделать вещи безупречно чистыми и приятными на ощупь. Еще до появления стиральных машин наши бабушки регулярно прибегали к этому методу, чтобы поддерживать белье стерильным и ухоженным.

Почему раньше было принято вываривать белье

Почему раньше было принято вываривать белье / © unsplash.com

Когда-то кипячение белья было неотъемлемой частью ежедневного ухода за одеждой и постельным бельем. Это помогало удалять пятна, запахи и бактерии, ведь во времена без стиральных машин и современных моющих средств само вываривание обеспечивало чистоту и стерильность вещей.

Большинство одежды тогда изготавливали из натуральных тканей, особенно требовали тщательного ухода. Так что кипячение было основным методом поддержания белья в ухоженном состоянии. Процесс включал кипячение в воде с добавлением различных средств — пепла, соды, мыла, иногда даже хлорки. Эти компоненты помогали не только отбелить ткань, но и уничтожить бактерии из-за химических реакций и повышения pH воды.

Высокотемпературная обработка гарантировала дезинфекцию вещей, что делало этот метод популярным и необходимым для предотвращения болезней и неприятных запахов.

Нужно ли кипятить белье сегодня

Современные стиральные машины и моющие средства значительно упростили уход за одеждой, и вываривание уже не обязательно.

Важно помнить: кипячение может повредить некоторые ткани, особенно цветные, поэтому перед процедурой следует проверять рекомендации изготовителя.

Специалисты советуют применять этот метод для:

  • дезинфекции одежды больного;

  • удаление сложных пятен (жир, кровь, вино);

  • отбеливание и освежение белья;

  • снижение риска аллергических реакций.

Как правильно кипятить белье

  1. Убедитесь, что ткань подходит для вываривания.

  2. Налейте воду в большую кастрюлю и добавьте очистительные средства: соду, хозяйственное мыло, порошок, нашатырь или хлорку (1–2 ст. л. на 4–5 л воды).

  3. Доведите воду до кипения.

  4. Опустите белье в воду и тщательно перемешайте.

  5. Вываривайте 30–60 минут, пока пятна и бактерии не исчезнут.

  6. Достаньте вещи, дайте им остыть, затем ополосните под проточной водой.

  7. Развесьте для сушки, избегая прямого солнечного света, чтобы не повредить ткань.

