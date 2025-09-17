Почему в советские времена кипятили белье и нужно ли это делать сегодня

Почему раньше было принято вываривать белье / © unsplash.com

Когда-то кипячение белья было неотъемлемой частью ежедневного ухода за одеждой и постельным бельем. Это помогало удалять пятна, запахи и бактерии, ведь во времена без стиральных машин и современных моющих средств само вываривание обеспечивало чистоту и стерильность вещей.

Большинство одежды тогда изготавливали из натуральных тканей, особенно требовали тщательного ухода. Так что кипячение было основным методом поддержания белья в ухоженном состоянии. Процесс включал кипячение в воде с добавлением различных средств — пепла, соды, мыла, иногда даже хлорки. Эти компоненты помогали не только отбелить ткань, но и уничтожить бактерии из-за химических реакций и повышения pH воды.

Высокотемпературная обработка гарантировала дезинфекцию вещей, что делало этот метод популярным и необходимым для предотвращения болезней и неприятных запахов.

Нужно ли кипятить белье сегодня

Современные стиральные машины и моющие средства значительно упростили уход за одеждой, и вываривание уже не обязательно.

Важно помнить: кипячение может повредить некоторые ткани, особенно цветные, поэтому перед процедурой следует проверять рекомендации изготовителя.

Специалисты советуют применять этот метод для:

дезинфекции одежды больного;

удаление сложных пятен (жир, кровь, вино);

отбеливание и освежение белья;

снижение риска аллергических реакций.

Как правильно кипятить белье