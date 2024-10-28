Почему в СССР четверг был "рыбным" днем: зачем он вообще нужен

Многие все еще помнят, что в СССР четверг был так называемым "рыбным" днем. Почему именно рыба и почему этот день недели?

Чтобы понять это, нужно погрузиться в недра истории. После гражданской войны и коллективизации с мясом в Советском Союзе возникли проблемы. Но рабочим нужно было давать полезные белки. В это время бурными темпами начала развиваться в стране рыбная промышленность. И власти решили приучать граждан к полезной и вкусной рыбе. Более того, тогда во многих регионах страны у населения возник дефицит йода. Поэтому, можно сказать, можно было убить двух зайцев.

Поэтому в 1932 году появился "рыбный день". Гражданам активно пропагандировали новое меню, а с конца 30-х годов прошлого века на прилавках начали появляться и консервы — несколько в томате, сайре, шпроте и т.д. Отведав в столовой рыбу, люди активнее ее покупали, чтобы приготовить дома.

"Рыбный день" в те времена могли назначить на любой день. Здесь выбирал начальник столовой. Но после войны о нем забыли, потому что было не до этого.

в 70-е годы в СССР снова начали вылавливать океаническую рыбу. И тогда вспомнили о так называемом "рыбном дне". На этот раз к инициативе решили отнестись посерьезнее. 26 октября 1976 г. вышло постановление ЦК КПСС о введении в СССР "морского" дня. Однако нужно было только выбрать для этого определенный день.

Сверху подумали, что давать рабочим рыбу в понедельник нецелесообразно, потому что они только вышли на работу после выходных и им нужно больше сил. На вторник и среду обычно приходится больше работы, поэтому решили, что пища тоже должна быть сытной и белковой. В пятницу уже нет особого смысла подавать рыбу, потому что все готовятся к выходным и трудолюбие падает. А еще важно было избежать ассоциаций с религией. Ведь в православной церкви верующие должны есть рыбу (песни) именно в среду и пятницу. Поэтому четверг был признан самым оптимальным днем.

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