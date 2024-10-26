Почему в СССР не было туалетной бумаги: чем пользовались советские люди

Сейчас в это поверить довольно тяжело, но в СССР не существовало туалетной бумаги вплоть до 1968 года. Почему не было столь важного предмета гигиены и чем советские люди его заменяли?

Трудно понять, чем объясняется такое долгое отсутствие туалетной бумаги в СССР (особенно по сравнению с другими развитыми странами), но существует версия, что благосостояние граждан никогда не стояло у советской власти на первом месте. Главными были воинственные амбиции. И большую часть советских людей это устраивало. Они готовы были терпеть какие-либо неприятности, только чтобы быть частью "великого государства".

Туалетная бумага в СССР: история

Сначала следует вообще изучить историю самой туалетной бумаги. Он появился еще в 589 году до н. в Китае. На Западе туалетную бумагу начал выпускать бизнесмен Нью-Йорка по имени Джозеф Гайетти в 1857 году. Тогда он был нарезан квадратиками и выпускался в упаковке (как современные салфетки). Рулонная туалетная бумага появилась в 1890 году в США. С тех пор, в принципе, он мало изменялся.

В СССР туалетную бумагу начали выпускать только после 1968 года. То есть "великому государству" понадобилось 50 лет после Великой Революции, чтобы дойти до изготовления такого простого и достаточно нужного предмета. Производство осуществлялось на импортных машинах (их закупили в Англии).

Интересно, что первоначально туалетная бумага имела почти нулевой спрос. Граждане Советского Союза просто не знали, зачем его использовать. Обычно вместо него использовали нарезанные куски газет. При Сталине даже писались доносы о том, что соседи используют в туалете нарезанные из газет портреты советских вождей.

Тогда началась широкая рекламная кампания по новой продукции. Как результат, с туалетной бумагой произошло то же, что и со всеми нужными товарами в СССР. Образовался дефицит. Причем настолько серьезный, что за туалетной бумагой выстраивались очереди. В 80-е годы даже была довольно распространенная традиция — дарить рулоны этого предмета гигиены на Новый год.

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