Почему в СССР показывали по телевизору "Лебединое озеро" в трудные времена: балет вместо тревожных новостей

В СССР существовала традиция показывать по всем каналам балет "Лебединое озеро", когда в стране случались чрезвычайные события. Почему творение Чайковского у советского народа ассоциировалось с трудными временами?

Казалось бы, что связывает трагическую историю любви и события? На самом деле связей достаточно много. Чтобы показать "Лебединое озеро" во времена Советского Союза полностью перекраивали сетку вещания всех телеканалов (хотя их и было всего два).

Началось все со смерти Леонида Брежнева. Тогда должны были праздновать день милиции и все работники ждали праздничных концертов. А вместо них целый день и всю ночь смотрели балет.

То же позже произошло после смерти Юрия Андропова, а еще позже — Константина Черненко. Этому существовало объяснение: в такие дни траурные развлекательные, новостные или аналитические передачи выглядели кощунственно.

Даже сегодня у старшего поколения украинцев по-прежнему существует связь между трагическими политическими событиями и балетом. Ведь в Кремле тогда считали, что демонстрировать страшные события может быть опасно (вдруг кто-то станет больше мыслить об этом и среди народа появятся неприемлемые для партии выводы), а потому включали запись балета 1983 года.

Однако возникает логичный вопрос: почему именно его? Здесь можно указать сразу три причины. Прежде всего, спектакль "Лебединое озеро" длится довольно долго, а потому он может занять большую часть эфира. Во времена СССР билеты на этот балет выдавали как награды для передовиков производства, то есть просто так туда попасть было тяжело. На него же водили и иностранные делегации. Ну и третья причина: "Лебединое озеро" оказывает настоящий гипнотический эффект. Здесь только танцы и музыка, язык отсутствует, поэтому они легко могут оторвать зрителей от неприятной для партии реальности.

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