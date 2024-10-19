Почему в СССР в "хрущевках" стелили исключительно паркет: можно ли его реставрировать

Непременной частью советских "хрущевок" был паркет, который стелили исключительно "елкой". Почему так поступали? Оказывается, совсем не потому что это было красиво.

"Хрущевками" называют пятиэтажные (обычно) панельные или кирпичные дома, не имеющие технического этажа, мусоропровода и лифта. Их массово сооружали при СССР в период между 1957 и 1985 годами, когда страной правил Никита Хрущев (за это они и получили свое народное название).

Пол таких "хрущевок" всегда покрывал паркет, который чаще всего клали "елкой". При этом о качестве деревянного материала можно было только мечтать. Почему?

Дело в том, что возводили "хрущевки" массово и в очень сжатые сроки, а паркет из бюджетной древесины считался лучшим вариантом, потому что такое сырье было крайне доступным. Чаще дощечки изготовлялись из производственных отходов, лишь имитируя древесину.

Как результат, такой пол очень быстро портился, а потому уже через несколько лет владельцам таких квартир приходилось делать ремонт.

Немного позже начали класть линолеумы, потому что производство такого материала было менее масштабным.

Реставрация советского паркета: возможно ли это

Хотя сегодня встретить в старых "хрущевках" паркет-елку крайне сложно, но не невозможно. Конечно, время оставило свой отпечаток на дощечках, которые и так не отличались особым качеством. Однако при желании ситуацию еще можно спасти.

Даже если покрытие находится в ужасающем состоянии, его можно реставрировать. Конечно, лучше обратиться к специалистам, которые знают, как действовать в таком случае. Как правило, реставрация старого паркета состоит из следующих этапов: шлифовка, ремонт уже очень испортившихся дощечек, покрытие ремонтной смолой, шпаклевка, лакировка (гелирование).

Правда, гораздо проще не восстанавливать советский паркет, а заменить старый пол чем-то более современным и качественным.

Читайте также: