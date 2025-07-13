Почему в СССР всюду сажали тополя и зачем сейчас их активно вырубают: об этом интересно знать

Почему в СССР вдоль дорог сажали тополя / © Фото из открытых источников

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На сегодняшний день коммунальные службы активно вырубают тополя, потому что их пух вызывает аллергию. Но почему когда-нибудь выбрали для озеленения городов именно эти деревья? Об этом рассказывает автор видео @kharakternyk_show в сети ТикТок.

Зачем в СССР сажали тополя именно вдоль автомобильных дорог

Тополя активно начали сажать в 50-х годах прошлого века, в послевоенный период. Именно в это время страна восстанавливалась из руин. Тогда было все уничтожено, поэтому нужно было проводить озеленение и при этом скрыть развалины. Поэтому И. Сталин отдал приказ высаживать тополя по всей территории СССР.

Эти деревья выбрали для озеленения по двум причинам. Во-первых, тополя очень быстро растут. Во-вторых, они совершенно не нуждаются в уходе. К тому же, эти деревья считаются уникальными природными фильтрами, способными быстро очищать воздух. Тополя поглощают вредные соединения и не боятся загазованного воздуха. Именно поэтому их сажали вдоль автомобильных дорог. А еще они имеют пирамидальную форму, поэтому их можно сажать возле друг друга.

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Интересно знать, что тополя являются рекордсменами по выработке кислорода. В сутки одно дерево способно обеспечить кислородом четырех взрослых людей.

Однако есть очень важная особенность: растения мужского пола не выпускают пух, а цветут только тополя женского пола. Первоначально в СССР планировалось высадка деревьев мужского пола. Но для отбора саженцев понадобилось слишком много времени. Так что в Союзе решить не беспокоиться об этом, однако позже такая халатность привела к серьезным негативным последствиям.

Во время цветения деревьев появляется тополиный пух, разлетающийся на большие расстояния. От него прежде всего страдают аллергики. К тому же, пух хорошо горит, что крайне опасно, особенно при летней жаре. А еще эти деревья часто росли выше девятиэтажек и неоднократно падали, нанося значительные разрушения постройкам. Именно поэтому в наше время старые тополя активно вырубают, а на их место высаживают тополя новых сортов или совсем другие деревья.