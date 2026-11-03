Почему раньше розетки устанавливали высоко / © unsplash.com

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В старых квартирах розетки часто расположены примерно на уровне пояса, в то время как в современных домах их обычно устанавливают недалеко от пола. Такая разница объясняется изменениями в подходах к монтажу электропроводки, планировке жилья и устройству интерьера. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Почему раньше розетки устанавливали высоко

В советских домах розетки нередко монтировали на высоте около 100 сантиметров от пола. Это считалось практическим решением: к ним было удобно подключать бытовые приборы, не наклоняясь слишком низко. Кроме того, расположение электрофурнитуры часто зависело от конструкции дома и особенностей прокладки проводки.

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В панельных многоэтажках места электрических точек могли предусматривать еще на этапе изготовления бетонных конструкций. Потому после завершения строительства изменить их расположение было непросто.

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В то же время выключатели обычно размещали выше — у входа в комнату, примерно на высоте 1,5 метра.

Почему современные розетки располагают у пола

Сегодня распространенным решением стало установка розеток на высоте примерно 25–30 сантиметров от пола. Это связано, прежде всего, с современным подходом к организации электропроводки и обустройству интерьера.

Низкое расположение позволяет сделать электрические точки менее заметными, не перегружать стены деталями и удобнее размещать мебель. Кабели от телевизоров, компьютеров и другой техники также легче скрыть, если розетка находится недалеко от плинтуса.

Важно и то, что электропроводку прокладывают по определенным горизонтальным и вертикальным маршрутам. Знание этих зон помогает избежать случайного повреждения кабелей при сверлении стен.

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На какой высоте разрешено устанавливать розетки в Украине

Единой обязательной высоты для всех розеток в жилых комнатах нет. Их расположение определяют с учетом назначения помещения, удобства использования, размещения мебели и требований электробезопасности.

К примеру, на кухне розетки часто устанавливают над рабочей поверхностью, чтобы удобно подключать чайник, кофеварку и другую технику. В гостиной и спальнях их обычно размещают у пола или рядом с местами, где будут стоять электроприборы.

Следовательно, розетки на уровне пояса — это не универсальное требование старых строительных норм, так же как и современная установка у плинтуса не обязательна для каждого помещения. Главное, правильно спланировать электроточки, обеспечить надлежащий монтаж и учесть повседневные потребности жителей.

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