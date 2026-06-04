Почему в ванной разит канализацией и как убрать этот запах

Неприятный запах в ванной комнате — это проблема, с которой сталкиваются многие из нас / © pexels.com

Реклама

Запах канализации неизбежно появляется даже в безупречно чистых квартирах. Со временем в сливах и трубах накапливается многолетняя грязь, которая начинает гнить и привлекать бактерии. Вся эта субстанция пахнет затхлостью.

Об этом пишет Lovedeco.

Почему может появляться запах канализации?

Одной из наиболее распространенных причин является неправильное подключение унитаза через гофрированную трубу. Такой способ монтажа удобен и дешев, однако со временем в местах соединения могут появляться микрощели. Из-за них в помещение попадает воздух из канализации.

Реклама

Особенно это заметно, когда по стоку проходит большой объем воды, например, когда соседи сливают воду. В трубах повышается давление, и запах выходит наружу через малейшие щели. Специалисты советуют в таких случаях заменить гофру жесткими пластиковыми трубами или тщательно герметизировать соединение.

Что делать?

Сначала проверьте наличие засоров. Эту проблему можно решить быстрее всего, потому что все, что вам понадобится — это бутылка чистящего средства для канализации из супермаркета или хозяйственного магазина.

Вылейте его в канализацию душа и раковины, чтобы удалить грязь, которая могла скопиться в трубах и вызвать неприятный запах.

Внимательно следуйте инструкциям на упаковке и подождите необходимое время, прежде чем промывать канализацию водой.

Реклама

Для разрешения проблемы часто используют вакуумные клапаны. Они впускают воздух в систему и не дают срываться гидрозатворам, что помогает устранить бульканье и неприятные запахи.

Впрочем, эксперты отмечают, что такие клапаны не могут полностью заменить вентиляционную трубу. В системах с септиками накапливаются газы и без выхода наружу они могут прорываться назад.

Ранее мы писали о том, что неисправные или зловонные сливы также можно прочистить с помощью бытовых средств — пищевой соды, дистиллированного белого уксуса или хлорного отбеливателя.

Новости партнеров