Почему вам постоянно не хватает энергии: врач назвала неожиданную причину

Чувствуете себя уставшими уже утром? Это может быть признаком дефицита железа, наиболее распространенной нехватки питательных веществ в мире. По словам австралийской биохимикини по вопросам питания доктора Либби Вивер, дефицит железа может быть причиной тревожности, истощения и проблем с концентрацией .

Об этом пишет Bild.

Железо имеет ключевое значение для выработки энергии, работы щитовидной железы, обмена веществ и регулирования настроения. Эксперт отмечает, что у женщин основными причинами недостатка являются сильные менструальные кровотечения, неправильное питание и плохое усвоение железа.

Если вы подозреваете дефицит, доктор Уивер советует сдать анализ крови на уровень железа, ферритина и трансферрина. Она отмечает, что часто пациентам говорят, что их показатели в норме, хотя на самом деле уровень ферритина низкий.

Эксперт советует разработать индивидуальный план питания с врачом или диетологом, включив в рацион такие продукты, как красное мясо, яйца, бобовые и зеленые листовые овощи. Для лучшего усвоения железа из растительных источников их следует совмещать с витамином С.

