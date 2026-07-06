Почему ванная комната не всегда защитит вас при обстреле: мнения экспертов

Почему нельзя скрыться в ванной во время обстрела

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С началом полномасштабного вторжения России многие украинцы привыкли пережидать ракетные удары в ванной. Тогда, на этапе первых ударов, главной угрозой считали разлет стекол и взрывной волны. Однако характер воздушных атак РФ со временем существенно изменился, из-за чего специалисты пересмотрели свои рекомендации. Эксперты поделились мнениями, почему ванная комната не является безопасным укрытием во время современных ударов ракетами или беспилотниками.

Почему раньше советовали прятаться в ванной

В первые месяцы великой войны совет скрываться в ванной базировался на известном правиле «двух стен». Согласно этой логике, между человеком внутри помещения и улицей должны располагаться по меньшей мере две капитальные стены. Первая стена принимает на себя силу основного удара или сдерживает обломки, а вторая — минимизирует риск поражения самого человека.

В планировке большинства украинских квартир именно санузел расположен в глубине здания и не имеет окон, что визуально отвечает критериям защиты. Ванну советовали как экстренный вариант, когда спуститься в настоящее хранилище нет возможности. Однако этот способ никогда не гарантировал стопроцентную безопасность. Он помогал только от разлета битого стекла или кирпича, но бессилен в случае прямого попадания ракеты или тяжелого дрона.

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Чем именно опасна ванная при взрыве

Хотя в ванной комнате и нет окон, она скрывает в себе множество смертельных опасностей при обстреле:

Кафель и плитка на стенах, которые под действием вибрации или удара мгновенно разлетаются на сотни острых, как бритва, осколков;

Большие настенные зеркала и стеклянные полочки;

Тяжелая бытовая техника: бойлеры, стиральные машины и сушилки, которые во время сотрясения могут сорваться с креплений и упасть на человека;

Слишком ограниченное пространство, которое в случае разрушения дома блокирует выход и превращается в завал.

Современное вооружение, применяемое врагом (в том числе авиабомбы и ракеты), способно полностью разрушать целые подъезды многоэтажек. В таких условиях никакие внутренние межкомнатные перегородки не могут обеспечить защиту.

Специалисты единодушны — безопасных мест внутри квартиры во время массированных ракетных ударов не существует.

Когда правило «двух стен» действительно работает, а когда нет

Сегодня в соцсетях ходят мысли, что правило «двух стен» окончательно устарело и не работает. Эксперты объясняют, что это не совсем так. Принцип до сих пор способен уберечь жизнь от побочных факторов взрыва — летящих с улицы осколков, кирпича или бетона. Однако он совершенно неэффективен, если разрушается сама конструкция дома или происходит прямое попадание в здание.

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Поэтому две стены — это не замена полноценному бомбоубежищу. Этим правилом можно воспользоваться исключительно тогда, когда взрывы застали врасплох и выйти на улицу уже физически невозможно. Если после сигнала тревоги есть хотя бы несколько минут, необходимо немедленно направляться к официальному укрытию.

Где ГСЧС рекомендует прятаться прежде всего

Спасатели отмечают, что надежную защиту гарантируют только специализированные объекты гражданской защиты. В первую очередь это:

Специализированные хранилища;

Противорадиационные защитные сооружения;

Объекты двойного назначения (например, подземные станции метро);

Подземные автопаркинги;

Простейшие укрытия и обустроенные подвалы, внесенные в официальный реестр.

Если выйти из дома не удается, специалисты советуют переждать обстрел во внутренней комнате без окон, которая находится подальше от фасадной стены дома. Ванная комната в этом списке рассматривается исключительно как крайняя вынужденная мера из-за вышеперечисленных рисков. Поскольку каждый дом имеет индивидуальные архитектурные особенности, универсального безопасного угла в квартирах нет.

Правила поведения во время воздушной тревоги

При включении сирен соблюдайте четкий план действий:

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При первой возможности направляйтесь в ближайшее официальное хранилище;

Заранее изучите карту и проложите безопасный маршрут до укрытия в вашем районе;

Всегда держите наготове собранный «тревожный рюкзак» с документами, аптечкой, запасом воды и заряженным телефоном;

Если приходится оставаться дома, выберите внутреннее помещение без окон подальше от остекленных зон;

Категорически запрещено находиться вблизи панорамных окон, на балконах или у наружных стен здания;

Не оставляйте хранилище сразу после взрывов — дождитесь официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

Главное правило безопасности остается неизменным, ни одна комната в квартире не заменит специально обустроенного бомбоубежища. При опасности из воздуха самым надежным решением является своевременный переход к защитному сооружению, а не надежда на прочность комнатных стен.

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