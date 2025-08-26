Почему ваш борщ теряет красный цвет, и при чем здесь кастрюля, в которой он варится

Почему борщ теряет красный цвет / © Фото из открытых источников

Основным виновником такого процесса является природный пигмент бетаин. Именно создает красный цвет борща. Однако под продолжительным воздействием высоких температур он начинает активно разрушаться. То есть чем дольше мы варим борщ или свеклу, тем менее насыщенным будет цвет блюда.

Процесс разрушения значительно ускоряет неправильно подобранный сосуд. Так, например, в алюминиевой, металлической или чугунной кастрюле бетаин будет разрушаться гораздо быстрее. Из-за того, что ионы металла вступают в реакцию с бетаином, происходит его окисление. В результате вместо насыщенного красного борща вы получаете непонятную темную и тусклую жидкость.

Не менее важную роль играет и способ нарезки свеклы. Чем мельче вы его нарежете или даже на третий, тем больше его площадь будет контактировать с водой и воздухом. А это усугубит окисление и вымывание пигмента.

Ключевым фактором является и кислотность бульона. Щелочная или нейтральная среда приводит к более быстрому разрушению бетаина. Поэтому важно добавить кислые ингредиенты, в частности, томатную пасту, уксус, лимонный сок, чтобы стабилизировать цвет.

Повара говорят, что критическим также время добавления свеклы к блюду. Если вы уложите его в самом начале варки, то получите тусклый цвет. Лучше всего вводить овощ ближе к концу приготовления бульона.

На конечный оттенок блюда могут влиять некоторые овощи, которые вы добавляете в борщ. Например, фасоль или картофель выделяют крахмал, который делает блюдо мутным. А это зрительно может уменьшить красный цвет.

Свои коррективы вносит и процесс охлаждения борща. Очень часто после этого цвет становится менее ярким и насыщенным. Неожиданный враг красного оттенка является солнечный свет. Если вы оставите кастрюлю с борщом на ярком свете, то из-за ультрафиолета распад бетаина ускорится.

Для того чтобы борщ оставался красным и ярким, некоторые повара советуют пассеровать свеклу до добавления ее в блюдо. Обжарьте овощи на масле с добавлением кислоты, чтобы стабилизировать пигмент.