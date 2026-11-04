Почему ваш кот прячется от гостей: ученые обнаружили у пушистиков противоречивую человеческую черту

Кот не обязательно недолюбливает чужих людей, возможно, он просто застенчивый / © Фото из открытых источников

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Не каждый кот, который держится в стороне от гостей или не спешит знакомиться с новыми людьми, просто пуглив. Исследователи выяснили, что часть домашних любимцев может одновременно испытывать страх и сильный интерес к незнакомым людям или предметам. Подобную противоречивую реакцию наблюдают и у стеснительных детей.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале PLOS ONE.

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Какие четыре типа поведения обнаружили у кошек

Исследователи изучили поведение 310 домашних кошек. Для этого владельцев попросили заполнить онлайн-анкеты, адаптированные с опросником для оценки личностных особенностей младенцев. Ученые анализировали ответы о том, как животные боятся незнакомцев, стремятся ли приближаться к ним и как реагируют на новые игрушки.

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По результатам опроса ученые выделили четыре основных типа поведения: очень общительные, общительные, пугливые и застенчивые кошки.

Первые две группы животных мало боялись незнакомых людей и предметов и охотно шли на контакт. Пугливые коты, напротив, демонстрировали сильный страх и неохотно приближались к чему-то новому.

Особое внимание исследователей привлекла четвертая группа. У таких кошек были высокие показатели и страха, и стремление приблизиться к незнакомцам или исследовать новые предметы. То есть животное могло одновременно опасаться контакта и пытаться его установить.

Чем кошачья застенчивость напоминает детскую

Ученые сравнили это поведение с реакциями младенцев. Ребенок, встретив незнакомого взрослого, может хотеть подойти поближе, но в то же время бояться этого. Подобное сочетание любопытства и настороженности исследователи заметили и в части кошек.

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Такой тип застенчивости чаще встречался среди самцов и животных, родившихся бездомными. В то же время авторы исследования не утверждают, что это правило для всех кошек с таким происхождением или что пол сам по себе определяет характер животного.

Результаты показывают, что кошачье поведение не всегда можно разделить только на дружеское и пугливое. За внешним воздержанием может скрываться более сложная реакция, в которой одновременно присутствуют страх и желание исследовать мир.

Как исследование может помочь владельцам кошек

По мнению авторов работы, понимание индивидуальных особенностей животных может помочь владельцам и работникам приютов лучше учитывать их потребности. В частности, котам, которые опасаются людей, но в то же время интересуются ими, может оказаться полезным постепенное увеличение контактов без принуждения.

Авторы исследования отмечают: вместо того, чтобы просто называть кота дружеским или робким, следует внимательнее присматриваться к его индивидуальному поведению.

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Как понять поведение кота — последние новости

Напомним, коты могут проявлять расположение совсем не так, как ожидают их хозяева: одни постоянно ищут физического контакта, другие предпочитают просто находиться рядом. Специалисты объясняют, как распознать признаки кошачьей любви и доверия и почему независимость животного не означает безразличия к человеку.

В то же время желание кота общаться не означает, что он готов к длительным объятиям или поглаживаниям. Даже кроткий любимец может укусить хозяина, когда устанет от прикосновений, почувствует дискомфорт или захочет прекратить контакт — ветеринары объясняют шесть причин такой реакции.

Связь между человеком и котом проявляется и через повседневную близость. Исследование японских ученых выявило связь между физическим контактом с домашним питомцем и уровнями окситоцина и кортизола в организме человека, что помогает лучше понять влияние кошек на самочувствие хозяев.

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