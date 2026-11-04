ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
104
Время на прочтение
3 мин

Почему ваш кот прячется от гостей: ученые обнаружили у пушистиков противоречивую человеческую черту

Некоторые кошки одновременно боятся незнакомцев и стремятся приблизиться к ним, а такое противоречивое поведение напоминает застенчивость человеческих детей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кот

Кот не обязательно недолюбливает чужих людей, возможно, он просто застенчивый / © Фото из открытых источников

Не каждый кот, который держится в стороне от гостей или не спешит знакомиться с новыми людьми, просто пуглив. Исследователи выяснили, что часть домашних любимцев может одновременно испытывать страх и сильный интерес к незнакомым людям или предметам. Подобную противоречивую реакцию наблюдают и у стеснительных детей.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале PLOS ONE.

Какие четыре типа поведения обнаружили у кошек

Исследователи изучили поведение 310 домашних кошек. Для этого владельцев попросили заполнить онлайн-анкеты, адаптированные с опросником для оценки личностных особенностей младенцев. Ученые анализировали ответы о том, как животные боятся незнакомцев, стремятся ли приближаться к ним и как реагируют на новые игрушки.

По результатам опроса ученые выделили четыре основных типа поведения: очень общительные, общительные, пугливые и застенчивые кошки.

Первые две группы животных мало боялись незнакомых людей и предметов и охотно шли на контакт. Пугливые коты, напротив, демонстрировали сильный страх и неохотно приближались к чему-то новому.

Особое внимание исследователей привлекла четвертая группа. У таких кошек были высокие показатели и страха, и стремление приблизиться к незнакомцам или исследовать новые предметы. То есть животное могло одновременно опасаться контакта и пытаться его установить.

Чем кошачья застенчивость напоминает детскую

Ученые сравнили это поведение с реакциями младенцев. Ребенок, встретив незнакомого взрослого, может хотеть подойти поближе, но в то же время бояться этого. Подобное сочетание любопытства и настороженности исследователи заметили и в части кошек.

Такой тип застенчивости чаще встречался среди самцов и животных, родившихся бездомными. В то же время авторы исследования не утверждают, что это правило для всех кошек с таким происхождением или что пол сам по себе определяет характер животного.

Результаты показывают, что кошачье поведение не всегда можно разделить только на дружеское и пугливое. За внешним воздержанием может скрываться более сложная реакция, в которой одновременно присутствуют страх и желание исследовать мир.

Как исследование может помочь владельцам кошек

По мнению авторов работы, понимание индивидуальных особенностей животных может помочь владельцам и работникам приютов лучше учитывать их потребности. В частности, котам, которые опасаются людей, но в то же время интересуются ими, может оказаться полезным постепенное увеличение контактов без принуждения.

Авторы исследования отмечают: вместо того, чтобы просто называть кота дружеским или робким, следует внимательнее присматриваться к его индивидуальному поведению.

Как понять поведение кота — последние новости

Напомним, коты могут проявлять расположение совсем не так, как ожидают их хозяева: одни постоянно ищут физического контакта, другие предпочитают просто находиться рядом. Специалисты объясняют, как распознать признаки кошачьей любви и доверия и почему независимость животного не означает безразличия к человеку.

В то же время желание кота общаться не означает, что он готов к длительным объятиям или поглаживаниям. Даже кроткий любимец может укусить хозяина, когда устанет от прикосновений, почувствует дискомфорт или захочет прекратить контакт — ветеринары объясняют шесть причин такой реакции.

Связь между человеком и котом проявляется и через повседневную близость. Исследование японских ученых выявило связь между физическим контактом с домашним питомцем и уровнями окситоцина и кортизола в организме человека, что помогает лучше понять влияние кошек на самочувствие хозяев.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie