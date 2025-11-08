Почему ваша стиральная машина неприятно пахнет: специалист назвал неожиданную причину

Стиральная машинка / фото иллюстративное / © Фото из открытых источников

Реклама

Стиральная машина является незаменимой техникой в любом домохозяйстве. Следует помнить, что при регулярной работе, она может накапливать моющие средства, остатки грязи, смягчители и стать средой для развития плесени.

Об этом пишет Daily Express.

Даже если вы регулярно чистите свою стиральную машину, неприятный запах от нее или одежды может сохраняться. Блогер и специалист по ремонту бытовой техники Фраз, известный своими лайфхаками по уборке, считает, что источник проблемы кроется в часто недооцененном компоненте прибора.

Реклама

«Если у вас до сих пор стиральная машина имеет неприятный запах, с которым вы никак не можете разобраться, даже после нескольких горячих стирок и нескольких моющих средств, возможно, вы уже в шаге от того, чтобы сделать ее намного лучше», — отметил Фраз.

Он разъяснил, что вода поступает в машину через отсек, который обычно расположен в верхнем левом углу, куда добавляется стиральный порошок или жидкость. Специалист по ремонту объяснил, что труба транспортирует воду из этого отсека или дозатора к барабану, где она нагревается.

«Вода, которая протекает по этой трубе, никогда не нагревается, она всегда холодная, и кусочки моющего средства могут оставаться в этой трубе и сильно и очень сильно вонять», — подчеркнул специалист.

Чтобы решить эту проблему, Фраз предлагает вскипятить чайник и тщательно промыть отсеки для порошка и кондиционера.

Реклама

«Просто откройте ящик и вылейте воду в разные секции. Хорошо промойте все и кипяток потечет через эту трубку и удалит много моющего средства. Это сделает вашу стиралку свежей и чистой», — отметил Фраз.

В то же время он отметил, что такие действия придется повторить несколько раз, чтобы убедиться, что все остатки и моющее средство тщательно смыто с труб.

«Однако имейте в виду, что теперь у вас будет куча воды в барабане. Чтобы решить эту проблему, просто включите стиральную машину в режим стирки с отводом воды или отжима с отводом воды», — рассказал специалист.

Ранее мы рассказывали, как слить воду из стиральной машины, чтобы избежать плесени и засоров.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.