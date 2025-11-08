- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему ваша стиральная машина неприятно пахнет: специалист назвал неожиданную причину
Даже чистая стиральная машина может издавать стойкий неприятный запах. Источником проблемы оказалась обычная трубка для подачи воды, в которой скапливаются остатки порошка.
Стиральная машина является незаменимой техникой в любом домохозяйстве. Следует помнить, что при регулярной работе, она может накапливать моющие средства, остатки грязи, смягчители и стать средой для развития плесени.
Об этом пишет Daily Express.
Даже если вы регулярно чистите свою стиральную машину, неприятный запах от нее или одежды может сохраняться. Блогер и специалист по ремонту бытовой техники Фраз, известный своими лайфхаками по уборке, считает, что источник проблемы кроется в часто недооцененном компоненте прибора.
«Если у вас до сих пор стиральная машина имеет неприятный запах, с которым вы никак не можете разобраться, даже после нескольких горячих стирок и нескольких моющих средств, возможно, вы уже в шаге от того, чтобы сделать ее намного лучше», — отметил Фраз.
Он разъяснил, что вода поступает в машину через отсек, который обычно расположен в верхнем левом углу, куда добавляется стиральный порошок или жидкость. Специалист по ремонту объяснил, что труба транспортирует воду из этого отсека или дозатора к барабану, где она нагревается.
«Вода, которая протекает по этой трубе, никогда не нагревается, она всегда холодная, и кусочки моющего средства могут оставаться в этой трубе и сильно и очень сильно вонять», — подчеркнул специалист.
Чтобы решить эту проблему, Фраз предлагает вскипятить чайник и тщательно промыть отсеки для порошка и кондиционера.
«Просто откройте ящик и вылейте воду в разные секции. Хорошо промойте все и кипяток потечет через эту трубку и удалит много моющего средства. Это сделает вашу стиралку свежей и чистой», — отметил Фраз.
В то же время он отметил, что такие действия придется повторить несколько раз, чтобы убедиться, что все остатки и моющее средство тщательно смыто с труб.
«Однако имейте в виду, что теперь у вас будет куча воды в барабане. Чтобы решить эту проблему, просто включите стиральную машину в режим стирки с отводом воды или отжима с отводом воды», — рассказал специалист.
Ранее мы рассказывали, как слить воду из стиральной машины, чтобы избежать плесени и засоров.
Читайте также:
Пуховик, как новый, без химчистки: пошаговый домашний алгоритм для новичков
Почему стиральная машина шумит и прыгает: шесть основных причин и способы их устранения
Стиральная машина не заплесневеет, если делать одно действие после каждой стирки