Почему ваши блины не получаются пышными: кулинар поделился продуктом, который нужно добавить к тесту

Добавив этот ингредиент, вы поднимете уровень ваших домашних блинов – это быстро и легко. Попытайтесь, и вы не пожалеете.

Джеймс Мартин, знаменитый шеф-повар из Йоркшира, рассказал, как приготовить идеальные блины для вкусного завтрака или сладкого перекуса. Вместо привычных нам блинов, больших и тонких, этот рецепт предлагает американскую версию этого блюда.

Основной ингредиент, который нужно добавить, по словам шеф-повара, – это пахта (это кисломолочный напиток, оставшаяся после сбивания сливочного масла или сметаны жидкость). Добавив пахту, ваши блины будут рыхлыми, золотистыми и готовыми впитывать весь сироп, который вы только сможете налить, говорит Джеймс. Эти блины идеально подойдут для воскресного бранча, а пахта придаст им кисловатую нежность.

Блинчики с пахтой получаются максимально мягкими, пушистыми и отличаются особым вкусом, который делает их богаче и вкуснее обычных блинов.

Также вы можете добавлять различные топпинги, такие как кленовый сироп, свежие ягоды, взбитые сливки, шоколадные чипсы и даже присыпка сахарной пудрой.

Обязательно, говорит повар, следует жарить блины, выкладывая на сковороду столовую ложку теста, на растопленном масле на среднем огне в течение одной минуты, а затем перевернуть и готовить еще одну минуту.

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