93
1 мин

Почему ваши мандарины портятся быстрее, чем нужно: секреты экспертов, которые реально работают

Проверьте, не совершаете ли эти ошибки во время хранения мандаринов.

Татьяна Мележик
Почему мандарины портятся

Почему мандарины портятся / © pexels.com

Мандарины — это не только вкусные, но и полезные фрукты. Однако иногда они портятся буквально в считанные дни. Часто виновата именно неправильная организация хранения.

Самые распространенные ошибки

  1. Оставлять мандарины в полиэтиленовом пакете. Внутри скапливается влага, и на фруктах быстро появляется плесень.

  2. Класть в холодильник мокрые мандарины. Их нужно обязательно обсушить перед хранением.

  3. Тесно складывать фрукты в емкость. Между мандаринами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.

  4. Хранить рядом с другими фруктами (яблоками, бананами). Они выделяют вещества, ускоряющие порчу.

Как продлить свежесть мандаринов

  • Извлеките мандарины из пакета и положите в открытую корзину.

  • Перед хранением промокните фрукты салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.

  • Разложите мандарины равномерно в ящике холодильника, не насыпая горами.

  • Держите их отдельно от других фруктов, чтобы избежать ускоренной порчи.

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться свежими мандаринами гораздо дольше.

93
