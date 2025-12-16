- Дата публикации
Почему ваши мандарины портятся быстрее, чем нужно: секреты экспертов, которые реально работают
Проверьте, не совершаете ли эти ошибки во время хранения мандаринов.
Мандарины — это не только вкусные, но и полезные фрукты. Однако иногда они портятся буквально в считанные дни. Часто виновата именно неправильная организация хранения.
Самые распространенные ошибки
Оставлять мандарины в полиэтиленовом пакете. Внутри скапливается влага, и на фруктах быстро появляется плесень.
Класть в холодильник мокрые мандарины. Их нужно обязательно обсушить перед хранением.
Тесно складывать фрукты в емкость. Между мандаринами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
Хранить рядом с другими фруктами (яблоками, бананами). Они выделяют вещества, ускоряющие порчу.
Как продлить свежесть мандаринов
Извлеките мандарины из пакета и положите в открытую корзину.
Перед хранением промокните фрукты салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.
Разложите мандарины равномерно в ящике холодильника, не насыпая горами.
Держите их отдельно от других фруктов, чтобы избежать ускоренной порчи.
Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться свежими мандаринами гораздо дольше.