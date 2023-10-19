Почему важно держать ноги в тепле: как правильно одеваться, когда холодно, чтобы не замерзнуть

Как правильно одеться в холодное время года, чтобы не замерзнуть и не заболеть.

Держите ноги в тепле – эта фраза наверняка известна каждому. Чтобы не простудиться, прежде всего, о чем нужно позаботиться – это ноги. Врачи объясняют: чтобы не заболеть в холодное время года, сначала необходимо утеплять ноги. Ведь именно в конечности идет самое плохое кровоснабжение, чем в другие части тела. Медики говорят, что человек болеет простудой из-за переохлаждения тогда, когда от воздействия холода тормозятся общие обменные процессы в организме, замедляется кровообращение и снижается иммунитет. Рассказываем, как нужно одеваться, чтобы избежать переохлаждения и не простудиться.

Что делать и как обуваться, чтобы не мерзли ноги

Чаще именно конечности подвергаются обморожению, в том числе стопы – более 90% случаев, а кисти в 5-8% случаев. Поскольку из-за худшего кровоснабжения на ноги идет наибольшее влияние холода, у них быстрее развивается нарушение кровообращения.

Чтобы снизить риск переохлаждения нужно одеваться по погоде, надевать тёплые ботинки и одевать тёплые носки. Следите, чтобы подошва обуви не была изготовлена из резины, иначе будут замерзать стопы. Чтобы ноги были в тепле в обувь, можно класть по две стельки, носки в холод и мороз лучше одевать шерстяные.

Как одеваться, чтобы не замерзнуть: принцип многослойности

Когда на улице очень холодно или ударили морозы, нужно одевать несколько слоев одежды, это поможет сберечь тепло и не замерзнуть. Но не стоит просто одевать футболку под свитер, потому что можно вспотеть. Человеку не должно быть ни холодно, ни жарко. Поскольку повышенное потоотделение также является высоким фактором переохлаждения, отмечают врачи.

Как применить принцип многослойности в холодную или морозную погоду:

Сначала должно идти термобелье, которое сохраняет тепло и позволяет выходить поту в следующий слой одежды. Лучше выбирать термобелье из качественной синтетики, а не из натуральных тканей.

Средним слоем должна быть утепленная одежда, например брюки и свитер.

Верхний слой – это куртка, обувь и шапка.

Как уберечься от переохлаждения: выбирайте правильные материалы

Поздней осенью или зимой не следует носить такие натуральные ткани, как хлопок. Поскольку он плохо сохраняет тепло и будет быстро намокать от пота. Потому что ходить в мокрых носках и футболке осенью или зимой очень опасно, можно быстро заболеть. Поэтому здесь рекомендуется выбирать носки и нижнее белье именно из синтетики.

Свитера, кардиганы и кофты выбирайте из флиса или шерсти. Именно эта ткань имеет хороший баланс между теплоизоляцией и выведением лишнего тепла, из-за которого мы часто потеем.

Выбор материала верхней одежды зависит от того, зачем вы выходите на улицу. Если это просто прогулка, то можно надеть пальто, для активных занятий нужно выбирать куртку из легких мембранных материалов.

Что касается выбора шапки, здесь также лучше предпочесть синтетические ткани или выбирать мех или шерсть, которые сохраняют тепло. Шапки из хлопка не стоит одевать, потому что у них будет холодно.

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