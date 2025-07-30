Почему во сне вы не можете убежать или закричать: объяснение, которое вас удивит

Сон. / © Freepik

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Вам снится, что вы убегаете от кого-то, но вместо быстрого бега вы как в замедленном съеме? Или во сне вы кричите, но вместо громкой речи вы шепчете?

Оказывается, что таким явлениям во снах есть научное объяснение, пишет Kobieta w INTERIA.

Для многих людей сны, в которых им приходится бежать, кричать на кого-то или плакать от страха, чрезвычайно тревожны. Ведь во многих случаях во снах эти люди бегут как в замедленной съемке. Именно это вызывает разочарование и страх не успеть убежать от чего-либо.

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"Это изнурительные сны, которые лишают сновидца определенной свободы действий. Это не безосновательно. Оказывается, причина, почему нам снятся такие сны о побеге или криках, заключается в том, как работает наш мозг во время сна", - говорится в статье.

Во время фазы быстрого сна, где происходит большинство снов, человеческий мозг посылает сигналы телу временно парализовать мышцы, чтобы мы не могли понять на утро то, что нам снилось.

Этот "сонный паралич" - естественный механизм безопасности, гарантирующий, что вы не будете бросаться, бегать или кричать во время сна, потенциально травмируя себя или других. Пока мозг активно видит сны, тело остается по большей части неподвижным. Это происходит потому, что нейронные пути в мозге отвечают за угнетение движений мышц во время фазы быстрого сна.

Сны раскрывают, что нас беспокоит

Сонный паралич и активность нашего мозга во время сновидений является одним из объяснений неспособности бегать или кричать во сне. Тревога, разочарование и стресс часто вызывают сны, в которых вы "не можете убежать" или "не можете кричать".

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Мозг может метафорически «трансформировать» эмоции на трудности с движениями во снах. Реалистичность или странность движений во сне зависят от многих факторов: эмоций, степени самосознания, стиля сна и активности мозга.

Поэтому, кроме принятия особого стиля сновидений о беге или крике во сне, который является результатом функционирования нашего мозга, следует также внимательнее присмотреться к своим эмоциям, чтобы увидеть, что-то в реальной жизни нас блокирует, является ли это перегружающей нас проблемой.

Напомним, ученые установили, сколько часов следует спать, чтобы сохранить молодость и долго жить. Ведь полноценный отдых жизненно необходим для долголетия, сохранения энергии, ясности ума и всеобщего самочувствия.