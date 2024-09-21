Почему во времена СССР красили ступеньки только по краям: три интересные версии

Возможно, вы задумывались о том, почему ступеньки во времена СССР красили только по краям. Чаще полосы краски подбирали под цвет стен. Давайте разбираться.

Версия 1: удобство

Считается, если краской будут покрыты только края ступенек, то уборка в подъезде значительно сокращается. Все дело в том, что заметать мусор проще именно из прокрашенных участков, чем с обычной каменной лестницы. Да и грязь, как правило, скапливается именно по краям.

Версия 2: красота

Существует мнение, что в советские времена сотрудники ЖЭКов считали, что серая лестница выглядит слишком мрачным. Поэтому было решено добавить немного яркости.

Еще один вариант — когда-то, когда красили стены, краска стекала с них на лестницу, что позже чуть ли не слишком эстетичный вид. Поэтому решили, что нужно дополнительно окрашивать еще и края ступенек в тот же цвет, что и стены. Так сказать для симметрии.

Версия 3: красная дорожка

Нашлось на просторах Сети и такое мнение, что в советские времена существовала традиция стелить красную дорожку, когда с официальным визитом прибывал какой-то чиновник. А чтобы из-под ковра не выглядела серая лестница, которая была слишком мрачной, то решили закрашивать края ступенек в более яркие цвета. Поскольку визиты могли быть неожиданными, решили просто таким образом покрывать краской ступеньки во всех домах, потому что времени, чтобы это сделать перед самым приездом не было.

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