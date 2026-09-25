Почему врачи рекомендуют есть тыкву в холодное время года: какая ее польза для здоровья

Какая польза тыквы для здоровья / © www.freepik.com/free-photo

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Тыкву не зря считают одним из самых ценных сезонных продуктов осени. Она хорошо сохраняется в течение холодных месяцев, а ее ярко-оранжевая мякоть содержит целый комплекс питательных веществ, необходимых организму в осенне-зимний период. Особенно много в тыкве каротиноидов — природных пигментов, среди которых бета-каротин, альфа-каротин, лютеин и зеаксантин. Бета-каротин является провитамином А: организм может превращать его в витамин А, который необходим для нормальной работы иммунной системы, зрения и других важных функций.

Тыква для иммунитета: чем полезна в сезон простуд

Одно из главных преимуществ тыквы осенью — содержание провитамина А. Витамин А принимает участие в работе иммунной системы и помогает поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек, которые являются одним из природных барьеров организма.

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Поэтому продукты с бета-каротином являются полезной частью разнообразного рациона в холодное время года. В то же время тыкву нельзя назвать средством, которое предотвращает простуду или лечит вирусные инфекции. Ее польза состоит в том, что она помогает снабжать организм питательными веществами, необходимыми для нормальной работы защитных систем.

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Интересно, что для получения витамина А не обязательно употреблять добавки: провитамин А можно получать из продуктов растительного происхождения, в частности оранжевых и желтых овощей.

Чем полезна тыква для мозга и памяти

Отдельный интерес для исследователей представляют каротиноиды, в частности лютеин и зеаксантин. Они содержатся в тыкве и относятся к растительным пигментам с антиоксидантными свойствами.

Лютеин находится не только в тканях глаза, но и в мозге. Исследования показывают связь между уровнем каротиноидов и некоторыми показателями когнитивного функционирования, в частности, вниманием, памятью и скоростью обработки информации. Систематический обзор исследований также выявил положительную связь между лютеином, зеаксантином и когнитивными функциями, хотя авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Поэтому тыкву можно считать одним из продуктов, которые следует регулярно включать в рацион для поддержания общего здоровья мозга.

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Какая польза тыквы для зрения

Лютеин и зеаксантин относятся к каротиноидам, которые скапливаются в тканях глаза. Тыква содержит оба этих соединения, а также бета-каротин, который организм может превращать в витамин А.

Витамин А особенно важен для нормального зрения, в частности, для работы сетчатки. При его недостаточности могут возникать проблемы со зрением во тьме.

Как лучше есть тыкву, чтобы получить максимум пользы

Тыкву можно готовить разными способами, но для ежедневного меню лучше не превращать ее в десерт с большим количеством сахара.

Один из самых простых вариантов — запечь тыкву в духовке. Также из нее можно приготовить крем-суп, добавить к овсяной или пшенной каше или сделать теплый гарнир к мясу или рыбе.

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Для усвоения жирорастворимых каротиноидов тыкву можно совмещать с небольшим количеством источника жира — например, оливковым маслом, орехами или семенами.

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