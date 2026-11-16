Почему врачи запрещают исключать хлеб из рациона: пять самых главных причин

Польза хлеба для организма / © pexels.com

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Хлеб часто первым подпадает под запрет, когда человек решает похудеть или перейти на здоровое питание. Его обвиняют в наборе лишнего веса, вздутии живота и избытке углеводов. Однако полностью отказываться от этого продукта без медицинских показаний совсем не обязательно. Особенно если речь идет о цельнозерновом или ржаном хлебе, содержащем клетчатку, витамины группы B и минеральные вещества.

Национальная служба здравоохранения Великобритании — NHS отмечает, что хлеб может быть частью сбалансированного рациона, а цельнозерновые разновидности помогают получать больше пищевых волокон. Вот пять причин, почему не следует бездумно исключать его из меню.

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Хлеб снабжает организм энергией

Хлеб содержит сложные углеводы, являющиеся важным источником энергии для организма. Они необходимы для работы мозга, мускул и нервной системы. Особенно это важно для людей, которые много двигаются, занимаются физическим трудом или регулярно тренируются.

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Если полностью убрать хлеб из рациона, организм не останется без энергии, его можно получать из круп, картофеля, бобовых и других продуктов. Но безосновательно исключать целую группу привычных продуктов нет нужды.

Цельнозерновой хлеб поддерживает работу кишечника

Одно из главных преимуществ хлеба из цельного зерна — пищевые волокна. Клетчатка помогает нормальной работе пищеварительной системы, поддерживает регулярный стул кишечника и способствует формированию полезной среды для кишечной микрофлоры.

Особенно много пищевых волокон содержат цельнозерновой, ржаной и отрубной хлеб. В обычном белом хлебе из муки высшего сорта их обычно значительно меньше, поскольку во время очистки зерна удаляют оболочку, богатую клетчаткой.

Помогает дольше ощущать сытость

Хлеб из цельного зерна содержит клетчатку и имеет более плотную структуру, поэтому может помогать дольше сохранять чувство насыщения. Это особенно полезно тем, кто пытается контролировать аппетит и не перекусывать постоянно между основными приемами пищи.

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К примеру, кусочек ржаного или цельнозернового хлеба с яйцом, сыром или нежирной рыбой может стать полноценной частью завтрака. Важно учитывать не только сам хлеб, но и то, с чем его едят: избыточное количество масла, жирных соусов и колбасных изделий существенно увеличивает калорийность блюда.

Содержит витамины и минералы

Зерновые продукты могут быть источником витаминов группы B, включая тиамин, ниацин и фолаты. Они участвуют в обмене веществ и нормальной работе нервной системы.

Цельнозерновой хлеб также содержит минералы, включая магний, железо и цинк. Значительная часть этих веществ сосредоточена в оболочке и зародыше зерна, поэтому хлеб из цельной муки обычно питательнее изделий из очищенной муки.

Цельное зерно связывают с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы

Регулярное употребление цельнозерновых продуктов в рамках сбалансированного питания связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Американская ассоциация сердца объясняет это, в частности, содержание клетчатки и других полезных компонентов зерна.

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Важно понимать: сам по себе кусочек хлеба не защищает от болезней сердца. Значение имеет весь рацион, физическая активность, уровень АД и другие факторы образа жизни. Однако замена части изделий из белой муки цельнозерновыми — полезный шаг в питании.

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