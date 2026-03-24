Почему все успешные и богатые люди всегда выключают звук на телефоне: объяснение ученых

В мире постоянного потока информации, звонков и уведомлений внимание стало одним из самых ценных ресурсов. Именно поэтому многие успешные люди сознательно выбирают тишину вместо бесконечного пингования телефона. Это не просто привычка, а стратегия, имеющая под собой научную основу. Исследования в области когнитивной психологии показывают: даже короткие звуковые сигналы могут значительно снижать производительность и негативно влиять на качество мышления.

Звук — постоянное прерывание мышления

Каждое уведомление — это микропрерывание. Даже если человек не берет телефон в руки, мозг уже отвлекается. Ученые доказали: после такого прерывания нужно от нескольких минут до получаса, чтобы полностью вернуться к глубокой концентрации. Именно поэтому люди, работающие со сложными задачами, минимизируют любые внешние раздражители.

Тишина позволяет принимать правильные решения

Когда нет постоянного шума, мозг работает иначе — он переходит в режим глубокого анализа. Это позволяет:

лучше обрабатывать информацию;

принимать более взвешенные решения;

избегать импульсивных реакций.

Именно такое качество мышления отличает успешных людей от тех, кто постоянно реагирует на внешние стимулы.

Контроль над вниманием — контроль над жизнью

Звук телефона — это сигнал, заставляющий реагировать здесь и сейчас. Фактически это передача контроля над собственным вниманием другим людям или алгоритмам.

Выключая звук, человек:

сам выбирает, когда отвечать;

уменьшает уровень стресса;

сохраняет внутреннюю стабильность.

Это ключевой навык в мире информационной перегрузки.

Меньше стресса для нервной системы

Постоянные оповещения активируют реакцию тревоги. Даже если это пустяки, организм реагирует как на сигнал важности.

Тишина помогает:

снизить уровень напряжения;

избежать переутомления;

улучшить качество сна.

С течением времени это напрямую влияет на производительность и общее самочувствие.

Формирование привычки глубокой работы

Успешные люди часто работают в режиме «deep work» — глубокого погружения в задачу. Это невозможно без минимизации отвлечений. Выключенный звук телефона:

