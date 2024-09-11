Почему вы ни в коем случае не должны мыть жирные сковородки горячей водой: ответ специалистов вас удивит

Хотя такой совет может показаться противоречивым, однако на самом деле мытье жирных сковородок в горячей воде приносит больше вреда, чем пользы.

Проблема заключается в том, пишут в TastingTable, что горячая вода растапливает жир, который позже застывает в ваших трубах, покрывает их, чем влечет за собой серьезные проблемы через определенное время. По мере скопления появляются засоры, для решения которых может понадобиться даже помощь проф сантехника.

Кроме того, накопленный жир негативно влияет и на очистные сооружения и городскую канализацию.

С другой стороны, использование холодной воды способствует затвердеванию жира, поэтому его куски будут с легкостью проходить сквозь трубы. Однако прохладная вода плохо смывает грязь с самой посуды. Что делать? Как мыть жирную сковороду?

Жир из сковородки, говорят специалисты, нужно сначала вытереть. Всегда имейте под рукой алюминиевую фольгу или любой другой инструмент, который легко снимет слой жира. После этого мыть посуду в раковине уже можно будет холодной водой.

Как правильно мыть жирные сковородки

Правильная чистка посуды, в частности сковород, помогает поддерживать их в хорошем состоянии долгое время, а также гарантирует, что вы не будете получать огромные счета за воду. Сначала, дайте своей сковородке полностью охладиться, поскольку опасным для сантехники является именно горячий жир.

После полного охлаждения избавьтесь от жира и выбросьте его в помойку. Не забудьте тщательно вытереть посуду бумажным полотенцем или салфеткой, вымойте сковороду в раковине с холодной водой и моющим средством.

Для более стойких жирных пятен придется использовать пищевую соду в качестве мягкого абразива. Сыпьте небольшое количество на сковороду, а затем протрите влажной губкой. Благодаря пищевой соде жир будет полностью удален, а поверхность сковороды останется невредимой. Однако, следует соблюдать осторожность, если вам нужно помыть алюминиевую или керамическую посуду. Ее абразивные дольки могут повредить материал.

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