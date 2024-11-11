Почему японские женщины всегда носят обувь на размер больше: об этом никто не знает

Каждая страна имеет свои особенности, касающиеся поведения, законов, внешности и одежды.
Оказывается, что японские красавицы чаще всего носят обувь на размер больше, и для этого есть свои причины.
Почему в Японии женщины носят обувь на размер больше
- Причина №1. Японки обычно имеют небольшой размер ноги, поэтому им бывает достаточно сложно выбрать подходящую пару обуви. Особенно это касается тех представительниц прекрасного пола, которые имеют34 размер и меньше. Из-за нехватки времени им приходится выбирать ту обувь, которая для них велика. Хотя следует отметить, что в японских магазинах обувь обычно не превышает 38 размер.
- Причина №2. Японские женщины любят обувь, которая имеет достаточно высокий подъем. Это позволяет казаться выше и визуально удлинить ноги. А обувь с высоким подъемом удобно носить только тогда, когда она будет чуть больше размера ноги. Именно поэтому сообразительные японские красотки выбирают себе пару на размер большую. К тому же, благодаря этому стопа меньше устает и не деформируется.
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