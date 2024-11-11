Почему японские женщины всегда носят обувь на размер больше: об этом никто не знает

Оказывается, что японские красавицы чаще всего носят обувь на размер больше, и для этого есть свои причины.

Почему в Японии женщины носят обувь на размер больше

Причина №1. Японки обычно имеют небольшой размер ноги, поэтому им бывает достаточно сложно выбрать подходящую пару обуви. Особенно это касается тех представительниц прекрасного пола, которые имеют34 размер и меньше. Из-за нехватки времени им приходится выбирать ту обувь, которая для них велика. Хотя следует отметить, что в японских магазинах обувь обычно не превышает 38 размер.

Японки обычно имеют небольшой размер ноги, поэтому им бывает достаточно сложно выбрать подходящую пару обуви. Особенно это касается тех представительниц прекрасного пола, которые имеют34 размер и меньше. Из-за нехватки времени им приходится выбирать ту обувь, которая для них велика. Хотя следует отметить, что в японских магазинах обувь обычно не превышает 38 размер. Причина №2. Японские женщины любят обувь, которая имеет достаточно высокий подъем. Это позволяет казаться выше и визуально удлинить ноги. А обувь с высоким подъемом удобно носить только тогда, когда она будет чуть больше размера ноги. Именно поэтому сообразительные японские красотки выбирают себе пару на размер большую. К тому же, благодаря этому стопа меньше устает и не деформируется.

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