Почему японцам не нужны кровати и стулья: правила обустройства дома, удивляющие европейцев

Как японцы обустраивают свое жилье / © Фото из открытых источников

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Когда речь идет о японских домах, многих удивляет не только их минималистичный вид, но совсем другой подход к обустройству пространства. В традиционном японском доме пол является не просто покрытием, а полноценной частью повседневной жизни. На нем отдыхают, принимают гостей, едят, работают, медитируют и даже спят. Именно из-за такого отношения к жилому пространству японцы столетиями создавали дома, в которых каждый элемент продуман до мелочей. Многие дизайнерские решения, родившиеся в Японии, сегодня активно используются в разных странах мира. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Вход в дом начинается с зоны чистоты

Одной из самых известных особенностей японских домов является специальная зона у входа, которую называют генкан. Она находится чуть ниже основной части дома и предназначена для того, чтобы оставлять там всю уличную обувь.

После этого хозяева и гости переходят в жилые комнаты уже босиком, в носках или домашней обуви. Такой подход позволяет значительно уменьшить количество пыли, песка и грязи, которая попадает в квартиру, а также помогает поддерживать чистоту без лишних усилий.

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Почему японцы могут обходиться без больших диванов

В традиционных домах вместо массивной мебели используют татами — специальные маты, изготовленные из натуральных материалов. Они создают комфортную поверхность для сидения, отдыха и сна.

На ночь японцы могут раскладывать футон — легкий матрас, который днем легко убирается. Благодаря этому одна комната выполняет сразу несколько функций: днем она может быть гостиной или местом для работы, а вечером превращаться в спальню.

Интересно, что даже сегодня площадь некоторых комнат в Японии часто определяется не квадратными метрами, а количеством татами.

Ванная комната предназначена для большого количества воды

Японские санузлы также имеют свои особенности. Перед тем как погрузиться в ванную, человек обязательно полностью моется под душем.

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Именно поэтому пол здесь оборудован качественной гидроизоляцией, имеет специальный уклон для быстрого отвода воды и изготавливается из нескользящих и быстро высыхающих материалов. Такая планировка значительно упрощает уход за помещением и делает его более безопасным.

Пол, который предупреждает о посторонних

В старинных японских замках существовала необычная система безопасности — так называемый «соловьиный пол». Во время ходьбы деревянные доски специально издавали характерный звук, похожий на пение птиц.

Такой механизм позволял владельцам дома сразу услышать, если кто-нибудь передвигается по помещению. Это была эффективная система защиты задолго до появления современной сигнализации.

Чистота как часть культуры

Поскольку японцы проводят много времени непосредственно на полу, его чистоте уделяют особое внимание. С детства людей приучают самостоятельно убирать жилье и поддерживать порядок.

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Для ухода за покрытиями обычно используют мягкие средства, не повреждающие натуральные материалы. Благодаря этому пол остается комфортным, долговечным и безопасным для всей семьи.

Почему японский стиль становится популярным во всем мире

Сегодня даже современные японские квартиры часто оборудованы обычными кроватями, стульями и другой мебелью. Однако главный принцип остается неизменным: жилье должно быть просторным, функциональным и максимально удобным для жизни.

Именно поэтому все больше дизайнеров заимствуют японские идеи — от отдельной зоны для обуви у входа до минималистического оформления, низкой мебели и открытого пространства без лишних вещей.

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