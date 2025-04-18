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Почему японцы спят менее 6 часов в сутки: как это влияет на их здоровье
В среднем японцы проводят во сне меньше времени, чем жители большинства других развитых стран. Около 40% населения страны каждую ночь отдыхают менее шести часов. Согласно исследованиям, в общей сложности японцы, даже учитывая выходные, уделяют сну лишь около 6 часов и 20 минут в сутки.
В Японии глубоко укоренена культура самоотверженности работе, которая нередко заставляет людей жертвовать личным временем и сном. Здесь даже существует термин karoshi — буквально “смерть от переутомления”. Сотрудники часто остаются на работе до поздней ночи, чтобы не исправить впечатление ленивых или недостаточно усердных.
В японском обществе постоянная занятость и усталость считаются свидетельством преданности делу и трудолюбию. Недосыпание воспринимается скорее как знак достоинства, чем проблема.
Кроме того, жители мегаполисов, таких как Токио или Осака, часто тратят по 1–2 часа на дорогу в одну сторону, что еще больше сокращает время для сна и отдыха.
Из-за постоянной усталости многие дремлют прямо в общественном транспорте или даже на рабочем месте. Это явление называется inemuri, что означает “сон на ходу” или «сон присутствия». Такая дрема социально приемлема и не вызывает осуждения — наоборот, ее воспринимают как признак усердного работника.
Однако есть свои нюансы: сон не должен выглядеть как полноценное отключение. Человек должен выглядеть так, будто он просто задремал, оставаясь наготове.
Интересно, что право на дремоту на рабочем месте у Японии тоже имеет свою иерархию. Чем выше должность — тем больше “солнечных” привилегий. К примеру, руководителю разрешено закрыть глаза прямо во время совещания, и это не вызывает удивления. А вот работникам низшего звена такое поведение считают неуместным и даже дерзким. Инемури, своеобразная “дрема на службе”, здесь — не только об усталости, но и о статусе.