Почему японцы спят менее 6 часов в сутки: как это влияет на их здоровье

Почему японцы мало спят / © unsplash.com

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В Японии глубоко укоренена культура самоотверженности работе, которая нередко заставляет людей жертвовать личным временем и сном. Здесь даже существует термин karoshi — буквально “смерть от переутомления”. Сотрудники часто остаются на работе до поздней ночи, чтобы не исправить впечатление ленивых или недостаточно усердных.

В японском обществе постоянная занятость и усталость считаются свидетельством преданности делу и трудолюбию. Недосыпание воспринимается скорее как знак достоинства, чем проблема.

Кроме того, жители мегаполисов, таких как Токио или Осака, часто тратят по 1–2 часа на дорогу в одну сторону, что еще больше сокращает время для сна и отдыха.

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Из-за постоянной усталости многие дремлют прямо в общественном транспорте или даже на рабочем месте. Это явление называется inemuri, что означает “сон на ходу” или «сон присутствия». Такая дрема социально приемлема и не вызывает осуждения — наоборот, ее воспринимают как признак усердного работника.

Однако есть свои нюансы: сон не должен выглядеть как полноценное отключение. Человек должен выглядеть так, будто он просто задремал, оставаясь наготове.

Интересно, что право на дремоту на рабочем месте у Японии тоже имеет свою иерархию. Чем выше должность — тем больше “солнечных” привилегий. К примеру, руководителю разрешено закрыть глаза прямо во время совещания, и это не вызывает удивления. А вот работникам низшего звена такое поведение считают неуместным и даже дерзким. Инемури, своеобразная “дрема на службе”, здесь — не только об усталости, но и о статусе.