Почему за рулем следует снимать головной убор – объяснение опытного водителя

В некоторых странах водители в шапке в салоне авто могут быть оштрафованы.

Плотная зимняя одежда, а также шапки и громоздкая обувь могут ограничивать движения и создавать дополнительную опасность при торможении на дороге.

Об этом со ссылкой на автомобильные тесты экспертов пишет "Автопилот".

Опытные водители зимой управляют авто без головных уборов, ведь они закрывают обзор и скрадывают звуки, не позволяя своевременно сориентироваться.

Водительский опыт свидетельствует, что шапки, особенно меховые, часто становились причиной трагедий на дорогах. Так произошло и с водителем, едва не повлекшим за собой ДТП, не увидев другой автомобиль.

Правила безопасности для водителей

В салоне авто лучше снимать шапку, шарф и объемную куртку, а также использовать удобную обувь, которая обеспечивает хороший контакт с педалями.

"Управление автомобилем в зимний период требует особого внимания и быстрой реакции. Удобная одежда и обувь — это не прихоть, а важный фактор безопасности на дороге. Не пренебрегайте простыми правилами, ведь от них может зависеть ваша жизнь и жизнь других людей", — говорится в материале.

Напомним, в легких странах мира водители, управляющие автомобилем в зимней одежде, могут сталкиваться со штрафами из-за потенциальной опасности для безопасности на дороге. Проблемы возникают тогда, когда водителю становится слишком жарко.

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