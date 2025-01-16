Почему за рулем следует снимать головной убор – объяснение опытного водителя

В некоторых странах водители в шапке в салоне авто могут быть оштрафованы.
Плотная зимняя одежда, а также шапки и громоздкая обувь могут ограничивать движения и создавать дополнительную опасность при торможении на дороге.
Об этом со ссылкой на автомобильные тесты экспертов пишет "Автопилот".
Опытные водители зимой управляют авто без головных уборов, ведь они закрывают обзор и скрадывают звуки, не позволяя своевременно сориентироваться.
Водительский опыт свидетельствует, что шапки, особенно меховые, часто становились причиной трагедий на дорогах. Так произошло и с водителем, едва не повлекшим за собой ДТП, не увидев другой автомобиль.
Правила безопасности для водителей
В салоне авто лучше снимать шапку, шарф и объемную куртку, а также использовать удобную обувь, которая обеспечивает хороший контакт с педалями.
"Управление автомобилем в зимний период требует особого внимания и быстрой реакции. Удобная одежда и обувь — это не прихоть, а важный фактор безопасности на дороге. Не пренебрегайте простыми правилами, ведь от них может зависеть ваша жизнь и жизнь других людей", — говорится в материале.
Напомним, в легких странах мира водители, управляющие автомобилем в зимней одежде, могут сталкиваться со штрафами из-за потенциальной опасности для безопасности на дороге. Проблемы возникают тогда, когда водителю становится слишком жарко.
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