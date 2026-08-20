Почему задняя стенка холодильника постоянно обмерзает: как этого избежать

Как избежать намерзания льда в холодильнике / © pixabay.com

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Тонкий слой иния на задней стенке холодильника может быть вполне нормальным явлением, особенно в моделях с капельной системой размораживания. При работе компрессора поверхность охлаждается, влага из воздуха конденсируется на ней и замерзает. Когда компрессор выключается, лед тает, а вода стекает в специальное дренажное отверстие. Проблема возникает тогда, когда задняя стенка постоянно укрывается толстым слоем льда или снега, а продукты начинают подмерзать. Это может свидетельствовать о неправильной эксплуатации холодильника или неисправности.

Когда иней на задней стенке является нормой

В холодильниках с автоматическим капельным размораживанием появление небольшого количества иния во время работы компрессора — нормальный процесс. Задняя стенка является частью системы охлаждения, потому она периодически становится очень холодной.

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После того как компрессор прекращает работу, намерзание постепенно оттаивает. Вода должна стекать через дренажное отверстие в специальную емкость над компрессором, где со временем испаряется.

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Поэтому небольшие капли воды или периодически исчезающий тонкий слой иния сами по себе не означают, что холодильник сломался.

Почему задняя стенка может обледенеть слишком сильно

Слишком низкая температура. Одна из самых распространенных причин — чрезмерное охлаждение. Если регулятор установлен на очень низкую температуру, компрессор может работать дольше, а задняя стенка обмерзать сильнее. Для большинства холодильников оптимальной температурой в основном отделении считается примерно +3…+5 °C, но конкретное значение зависит от модели и рекомендаций производителя. Не стоит постоянно устанавливать минимальное значение только для того, чтобы продукты лучше хранились. Чрезмерный холод не всегда означает лучшие условия хранения.

Горячие блюда внутри холодильника. Кастрюля с горячим супом или только что приготовленное блюдо значительно повышает влажность внутри камеры. Пар конденсируется на холодных поверхностях, в частности на задней стенке, а затем превращается в лед. Перед тем, как ставить пищу в холодильник, ее нужно охладить до приемлемой температуры. В то же время, не стоит оставлять готовые блюда надолго при комнатной температуре — лучше дать им немного остыть и своевременно убрать на хранение.

Частое открывание дверцы. Каждый раз, когда дверца открывается, в холодильник попадает теплый и влажный воздух. Если это происходит очень часто или дверца остается надолго открытой, влага оседает на холодной задней стенке и замерзает. Поэтому следует заранее определиться, что именно нужно достать, и не держать холодильник открытым без необходимости.

Продукты стоят вплотную к задней стенке. Это еще одна распространенная причина, о которой часто забывают. Если упаковка, овощи или контейнеры касаются холодной задней поверхности, они могут подмерзать. Кроме того, продукты мешают нормальной циркуляции холодного воздуха. Между едой и задней стенкой желательно оставлять небольшой промежуток, если это предусмотрено конструкцией конкретной модели. Особенно важно не прижимать к стенке продукты, легко повреждающиеся морозом: зелень, некоторые овощи, фрукты и молочные продукты.

Проверьте дренажное отверстие. Если вода после оттаивания не может нормально уйти, на дне холодильного отделения может накапливаться жидкость, а затем образовываться лед. Дренажное отверстие обычно расположено в нижней части задней стенки. Его нужно периодически осматривать и убеждаться, что он не забит остатками пищи, пылью или другими загрязнениями. Для очистки лучше использовать способ, предусмотренный изготовителем. Не стоит проталкивать внутрь отверстия острые металлические предметы, проволоку или нож — так можно повредить систему отвода конденсата.

Проверьте уплотнитель на дверце. Поврежденная или загрязненная резиновая прокладка дверцы может стать причиной постоянного поступления теплого воздуха в холодильник. Проверить ее можно простым способом: вставить лист бумаги между уплотнителем и корпусом и закрыть дверцу. Если бумага легко извлекается в месте, где дверца должна плотно прилегать, следует проверить состояние уплотнителя. Резину нужно регулярно очищать от крошек и загрязнений. Если она деформирована, потрескалась или перестала плотно прилегать, может потребоваться замена.

Не перегружайте холодильник. Избыточное количество продуктов может мешать правильной циркуляции воздуха. Не нужно заполнять камеру так, чтобы упаковка перекрывала вентиляционные отверстия или плотно прижималась друг к другу. Холодильнику нужно пространство для нормального распределения холодного воздуха. Организованное размещение продуктов помогает поддерживать более стабильную температуру и облегчает поиск нужной пищи.

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