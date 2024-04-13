Почему желтеет хвоя туи: специалисты назвали шесть причин — и одна очень неожиданная

В Украине ту активно используют для озеленения участка. И, хотя эти деревья отличаются стойкостью, иногда весной можно увидеть, что их веточки начинают желтеть.

Когда такое происходит, кажется, что нет адекватных причин почему. Однако специалисты утверждают, что существует шесть причин пожелтения хвои в туе.

Сезонное изменение окраски

Определенные сорта туи изменяют свою окраску в зависимости от сезона. К примеру, западная туя и туя складчатая осенью и зимой могут желтеть. Изменяют расцветку также такие сорта как Holstrup, Columna и Brabant. Но их хвоя окрашивается в коричневый оттенок. Поэтому перед тем как поднимать панику, убедитесь, что у вас не растет один из этих сортов.

Ошибки при уходе

Прежде всего, туя может желтеть из-за неправильно выбранного места высадки. Если посадить дерево на большую глубину, поначалу оно будет развиваться, но через полгода хвоя понемногу начнет желтеть. Похожая история происходит, если шейка дерева слишком оголена. Учитывайте свойства и пожелания каждого отдельного сорта при высадке.

Причиной пожелтения может стать и нехватка питательных веществ. Часто ту высаживают на участке и забывают о ней. Но если дереву не хватает минералов и других компонентов, оно начинает желтеть. Подкормки вносят раз в сезон.

Туя также любит увлажненную почву и когда летом она слишком сильно пересыхает, хвоя может желтеть. В засушливые дни обязательно поливайте дерево.

Солнечные ожоги

Одна из главных причин, почему туя желтеет. Самой весной дерево получает сильнейшие ожоги, ведь в мае уже может светить довольно яркое солнце. Похожая история может происходить даже зимой. Хотя температура воздуха низкая, но солнечные лучи все же активны и могут оставлять свой след на дереве.

Защититься от солнечных ожогов сложно. Но вам и не следует слишком переживать, ведь туя всегда восстанавливает свою окраску. Однако придется увеличить поливку и вносить удобрения для восстановления.

Почему сохнет туя: что делать / Фото: Unsplash

Вредители

Основными вредителями туи являются:

жуки-долгоносики – они атакуют практически все растения и деревья;

клещи — увидеть этих вредителей можно только при тщательном осмотре;

гусеницы – хотя ущерб незначительный, но стоит бороться;

тля – атакует редко, но может обнаруживаться на хвое;

личинки лиственной листовки – они могут "убить" дерево за несколько месяцев.

Чтобы избежать влияния вредителей, нужно раз в сезон опрыскивать ту в целях профилактики.

Болезни

Хотя туя и считается достаточно стойким растением, однако и его могут атаковать определенные болезни, в частности грибковые заболевания. Единственный вариант защиты – профилактическая обработка ветвей. Чаще туя заражается от других деревьев или кустов. Если вы заметили, что грибок уже развивается, придется использовать более мощные препараты.

Влияние животных

Хотя это довольно неожиданная причина, но туя может желтеть из-за животных. Если на участке есть кошки или собаки, они могут принять за привычку ходить в туалет под дерево. Сначала хвоя пожелтеет, а кора почернеет. А потом повреждения могут быть достаточно серьезными.

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