Пожелтевшие листья / © Фото из открытых источников

Реклама

Желтые или коричневые пятна на листьях — одна из самых распространенных проблем среди владельцев комнатных растений. Часто хозяева не понимают, почему это происходит, и ошибочно считают, что дело в сезонных изменениях или недостатке света. Однако по словам эксперта по растениям Альваро Педреры, причина обычно совсем другая.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист объяснил, что в 90% случаев гибели комнатных растений виноват чрезмерный полив. Именно он вызывает загнивание корней, из-за чего листья теряют свой цвет, начинают желтеть или темнеть на кончиках. Педрера отметил, что когда вода застаивается, корневая система задыхается и не может питать растение. В результате оно постепенно увядает.

Реклама

Эксперт предупреждает, что растение с гнилыми корнями находится в критическом состоянии, но шанс его спасти все же есть. Для этого он советует придерживаться пяти основных шагов, которые помогут вернуть ему жизнь:

Выньте растение из горшка и оставьте корневой ком на воздухе, чтобы он подсох в течение одного дня.

Полностью уберите старую почву, в которой могла остаться лишняя влага или бактерии.

Осмотрите корни: все черное, мягкое или сухое необходимо обрезать, оставив только здоровые участки.

Пересадите в свежую почву, подобранную в соответствии с видом растения, чтобы обеспечить правильный дренаж и доступ воздуха.

Не поливайте в течение 4-5 дней. После этого начинайте поливать реже и в меньших объемах, внимательно наблюдая за состоянием листьев.

Напоследок Альваро Педрера советует вести календарь поливов, чтобы контролировать количество влаги. По его словам, даже самые неприхотливые виды требуют внимательного отношения и соблюдения баланса между светом, влагой и воздухом.

Ранее мы сообщали, как правильно накрыть розы, чтобы хорошо перезимовали и пышно цвели в следующем сезоне Такие советы от профессиональных флористов помогут даже новичкам сохранить любимые розовые кусты в самые сильные морозы.