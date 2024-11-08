Почему женщинам крайне необходимо зимой носить шарф: и не только для красоты

Знали ли вы, что шарф помогает сохранить красоту и молодость кожи.
Шарф для женского гардероба – крайне необходимый аксессуар, который не только подчеркивает красоту. В холодное время года косметологи и врачи рекомендуют не игнорировать этот важный защитный элемент гардероба. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, зачем женщинам нужно обязательно носить зимой шарф.
Почему эксперты рекомендуют женщинам обязательно носить зимой шарф
- Защита от ветра и холода. Шея и лицо очень страдают от холода, особенно зимой. Поэтому косметологи обязательно рекомендуют носить этот аксессуар, чтобы уберечься от воспаления и покраснения кожи, потому что именно они приводят к преждевременному появлению морщин.
- Уход за кожей. Эксперты убеждают, что шарф поможет в холодное время года сохранить естественную влажность кожи. Потому что сухой холодный воздух сушит верхний слой эпидермиса, а этот уютный аксессуар защищает кожу лица и шеи.
- Модный акцент для образа. Это обязательный элемент гардероба, который должен быть у каждой женщины. Ведь правильно подобранный шарф может превратить даже повседневную одежду в элегантный и совершенный аутфит.
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