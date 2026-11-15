Почему женщинам нельзя ходить без шапки, когда на улице холодно: ответ экспертов

Почему нельзя ходить без шапки / © Freepik

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Зимой многие женщины отказываются от шапки ради красивой прически или чтобы не испортить укладку. Однако длительное пребывание на холоде с непокрытой головой может привести к переохлаждению отдельных участков тела, а уши, нос и щеки становятся особенно уязвимыми к обморожению. Медики советуют защищать голову в морозную и ветреную погоду. И хотя особого запрета именно для женщин не существует, пренебрегать теплым головным убором не стоит никому.

Чем опасен отказ от шапки зимой

При сильном холоде организм теряет тепло быстрее, чем производит его. Если человек долго находится на морозе без должной одежды, возрастает риск переохлаждения. Кроме того, открытые участки кожи могут пострадать от обморожения.

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Особенно уязвимы уши, щеки, нос и подбородок. Сначала человек может чувствовать покалывание, боль или жжение, а впоследствии онемение. Если кожа становится необычно бледной, сероватой, жесткой или теряет чувствительность, нужно немедленно перейти в теплое помещение и обратиться за помощью.

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Важно понимать, что опасность определяет не только температура воздуха. Сильный ветер, влажность, длительность пребывания на улице и недостаточно теплая одежда также влияют на риск холодовых повреждений.

Правда ли, что без шапки можно простудиться или испортить волосы

Распространенное мнение, что выход на мороз без шапки непременно вызывает простуду, не совсем верно. Как объясняют специалисты медицинского центра Johns Hopkins Medicine, простуду вызывают вирусы, а не само переохлаждение головы. Холодный воздух также не является прямой причиной менингита или других инфекционных заболеваний.

Не стоит преувеличивать и влияние мороза на волосы. Отсутствие шапки само по себе не означает, что человек начнет терять волосы. Однако холод, ветер и сухой воздух могут сделать его более ломким, способствовать пересушиванию и повреждению кончиков. Поэтому в морозную погоду волосы лучше защищать от длительного контакта с неблагоприятными условиями.

Как правильно защищать голову в холодную погоду

Специалисты советуют выбирать головной убор, закрывающий не только макушку, но и уши. В сильный мороз или ветер дополнительно следует использовать шарф, баф или капюшон. Материал должен быть тёплым, комфортным и не слишком тесным.

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Если не нравятся обычные шапки, можно выбрать шерстяную повязку, теплую балаклаву или модель из мягкой флисовой ткани. Главное, не оставлять уши открытыми во время продолжительных прогулок на морозе.

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