Почему женщинам следует ежедневно употреблять мяту: польза, о которой вы не знали
Мята – это природный помощник, влияющий на физическое и эмоциональное самочувствие женщин.
Мята – это природный помощник. Это душистое растение имеет немало лечебных свойств и очень полезно и для женского организма. В частности, влияет и на физическое, и на эмоциональное самочувствие дам.
Чем полезна мята для женщин, читайте в материале ТСН.ua.
Польза мяты
Польза мяты доказана как народной, так и традиционной медициной. Это лекарственное растение входит в состав многих препаратов. В ее листьях содержатся:
витамины В, С, А, E, D;
эфирные масла;
каротин;
фитонциды;
уксусная, валериановая, линолевая кислоты;
бетаин;
минеральные элементы: цинк, железо, магний, фосфор, калий, марганец, кальций и натрий.
Чем полезна мята для женщин?
Успокаивает нервы. Чашка мятного чая вечером поможет расслабиться после напряженного дня, снять усталость и настроиться на спокойный сон.
Облегчает ПМС. Мята уменьшает спазмы и вздутие, помогает избавиться от головной боли и раздражительности.
Улучшает пищеварение. Если есть ощущение тяжести после еды – несколько листочков мяты или теплый напиток на ее основе вернут легкость в желудок.
Дарит свежесть и красоту. Настои из мяты можно использовать для умывания – кожа становится более сияющей, а воспаления уменьшаются.
Освежает дыхание. Жевать свежие листики – простой и натуральный способ придать уверенность в любой ситуации.
