Почему женщинам следует ежедневно употреблять мяту: польза, о которой вы не знали

Мята – это природный помощник, влияющий на физическое и эмоциональное самочувствие женщин.

Мята.

Мята / © Credits

Мята – это природный помощник. Это душистое растение имеет немало лечебных свойств и очень полезно и для женского организма. В частности, влияет и на физическое, и на эмоциональное самочувствие дам.

Чем полезна мята для женщин, читайте в материале ТСН.ua.

Польза мяты

Польза мяты доказана как народной, так и традиционной медициной. Это лекарственное растение входит в состав многих препаратов. В ее листьях содержатся:

  • витамины В, С, А, E, D;

  • эфирные масла;

  • каротин;

  • фитонциды;

  • уксусная, валериановая, линолевая кислоты;

  • бетаин;

  • минеральные элементы: цинк, железо, магний, фосфор, калий, марганец, кальций и натрий.

Чем полезна мята для женщин?

  • Успокаивает нервы. Чашка мятного чая вечером поможет расслабиться после напряженного дня, снять усталость и настроиться на спокойный сон.

  • Облегчает ПМС. Мята уменьшает спазмы и вздутие, помогает избавиться от головной боли и раздражительности.

  • Улучшает пищеварение. Если есть ощущение тяжести после еды – несколько листочков мяты или теплый напиток на ее основе вернут легкость в желудок.

  • Дарит свежесть и красоту. Настои из мяты можно использовать для умывания – кожа становится более сияющей, а воспаления уменьшаются.

  • Освежает дыхание. Жевать свежие листики – простой и натуральный способ придать уверенность в любой ситуации.

Напомним, мы писали о том, как хранить мяту, чтобы она радовала вас своим ароматом и вкусом.

