Почему женщинам следует ежедневно употреблять мяту: польза, о которой вы не знали

Мята – это природный помощник. Это душистое растение имеет немало лечебных свойств и очень полезно и для женского организма. В частности, влияет и на физическое, и на эмоциональное самочувствие дам.

Чем полезна мята для женщин, читайте в материале ТСН.ua.

Польза мяты

Польза мяты доказана как народной, так и традиционной медициной. Это лекарственное растение входит в состав многих препаратов. В ее листьях содержатся:

витамины В, С, А, E, D;

эфирные масла;

каротин;

фитонциды;

уксусная, валериановая, линолевая кислоты;

бетаин;

минеральные элементы: цинк, железо, магний, фосфор, калий, марганец, кальций и натрий.

Чем полезна мята для женщин?

Успокаивает нервы. Чашка мятного чая вечером поможет расслабиться после напряженного дня, снять усталость и настроиться на спокойный сон.

Облегчает ПМС. Мята уменьшает спазмы и вздутие, помогает избавиться от головной боли и раздражительности.

Улучшает пищеварение. Если есть ощущение тяжести после еды – несколько листочков мяты или теплый напиток на ее основе вернут легкость в желудок.

Дарит свежесть и красоту. Настои из мяты можно использовать для умывания – кожа становится более сияющей, а воспаления уменьшаются.

Освежает дыхание. Жевать свежие листики – простой и натуральный способ придать уверенность в любой ситуации.

