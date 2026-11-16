Почему женщины мерзнут больше, чем мужчины: ученые нашли удивительное объяснение

Холод / © pexels.com

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Подсказку к тому, почему женщины чаще мерзнут, исследователи обнаружили в работе двух температурных сенсоров - TRPM2 и TRPM8. У мышей отключение сенсора тепла изменяло предпочтения самцов, но почти не влияло на самок, а блокировка сенсора прохлады побуждала самок выбирать более прохладные поверхности.

О результатах сообщил Королевский колледж Лондона (King's College London) .

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Работа, опубликованная 28 октября 2026 г. в The Journal of Physiology, связала температурные предпочтения с ионными каналами. Это крохотные поры в нервных клетках, которые открываются с изменением температуры и пропускают заряженные частицы, в конце концов запуская сигнал в мозг. TRPM2 распознает умеренное тепло, а TRPM8 – прохладу.

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Чтобы проверить, как эти сенсоры оказывают влияние на выбор животных, команда поставила рядом две металлические пластины с подогревом. Одну держали при температуре 33 °C, другую нагревали по-разному и наблюдали, где мыши предпочли бы стоять. Самцы избегали поверхности, нагретой до 38 °C, а самки охотно ее выбирали.

Исследователи сменили работу сенсоров – и поведение животных тоже изменилось. Генетическое отключение сенсора тепла TRPM2 побудило самцов выбирать более теплые поверхности, тогда как на самок почти не повлияло. Отключение или блокировка сенсора прохлады TRPM8 смещало предпочтение самок в сторону более низких температур.

Так команда пришла к выводу, что разница связана со смещением температурных диапазонов, в которых срабатывают оба сенсора. Один из авторов работы, профессор фармакологии Питер Макнотон, предполагает, что эта находка поможет объяснить и человеческие предпочтения.

«У мышей мы обнаружили, что температурные диапазоны активации двух ионных каналов, распознающих тепло и прохладу, TRPM2 и TRPM8, у самок смещены к более высоким температурам, и именно это смещение влечет за собой различие в том, как самцы и самки чувствуют температуру и реагируют на нее. Это исследование не охватывало людей, но у людей есть оба типа этих ионных каналов и подобные различия в средних температурных предпочтениях, поэтому вероятно, что действует схожий механизм», — пояснил Макнотон.

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На выбор поверхности влиял и тестостерон – один из факторов разного восприятия температуры . Когда его уровень у самцов снижали, они чаще выбирали тепло, приближаясь по предпочтениям самокам. Повышение уровня тестостерона у самок, напротив, делало тёплые поверхности менее привлекательными для них.

Однако тестостерон объяснил лишь часть разницы, а изменение уровней женских половых гормонов в этом эксперименте не повлияло на выбор мышей. Температура внутри тела и кожи у самцов и самок была одинаковой. По заключению исследователей, животные реагировали на то, что ощущали лапами.

Почему отдельные клетки не повторили поведение мышей

Когда нервные клетки изъяли для лабораторного исследования, той же картины, что и в поведении животных, исследователи не увидели. Они связывают это с влиянием изолирования клеток на их биологические процессы.

К тому же сенсоры генетически выключали во всем организме, поэтому команда еще должна выяснить, где возникает разница — в нервах, которые чувствуют температуру, или в том, как мозг обрабатывает сигналы. Следующим шагом исследователи хотят точечно изменить работу сенсоров в нервных окончаниях лап и проверить, изменится ли выбор мышей.

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