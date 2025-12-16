Почему зимой хочется есть сильнее / © Getty Images

Если зимой вы чувствуете более сильный голод и постоянно хотите макарон, хлеба или шоколада, не удивляйтесь. Это не прихоть, а естественный сигнал вашего тела. Организму нужно дополнительное «топливо», чтобы согреться в холодную погоду.

Об этом пишет Daily Express

Британский диетолог Карин Патель объяснила, что зимой тело тратит больше энергии на сохранение тепла. Это провоцирует чувство голода и побуждает к потреблению пищи, которая дает быструю энергию, в частности углеводов.

Тяга к углеводам зимой объясняется снижением уровня серотонина (гормон, который называют «гормоном счастья» — Ред.), который мы пытаемся поднять с помощью хлеба или сладостей.

Также в холодное время года возрастает уровень гормона грелина, что повышает чувство голода и является естественным механизмом накопления запасов энергии.

Повышение уровня этого гормона может вызвать ложное чувство голода, даже тогда, когда вы недавно поели. Это также означает, что вы можете быть склонны к частым перекусам зимой.

Однако есть способы, как можно это контролировать.

По словам Карин, необходимо включить в свой рацион некоторые продукты, а именно:

теплые супы с высоким содержанием белка;

греческий йогурт с ягодами и корицей;

творог.

В то же время, чтобы уменьшить тягу к еде, стоит заменить холодные напитки на согревающие травяные чаи.

«Теплые напитки помогают вам регулярно поддерживать водный баланс, уменьшая чувство голода, и успокаивать», — отметила диетолог.

Ранее эксперты рассказали, как можно согреться зимой. По словам специалистов, секрет заключается в контроле артериального давления и улучшении кровообращения.

