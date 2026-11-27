Какое происхождение символа американской валюты / © Фото из открытых источников

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Символ $ — один из самых известных денежных знаков в мире. Им обозначают не только доллар США, но и валюты других стран, включая Канаду и Австралию. Но откуда взялась буква S, перечеркнутая вертикальной линией? Самая распространенная версия ведет к испанскому песо — серебряной монете, которая была распространена в Америке еще до появления Соединенных Штатов. В то же время историки не имеют окончательного доказательства, подтверждающего единое происхождение символа.

Самая распространенная версия: знак происходит от испанского песо

В колониальной Америке широко использовали испанское песо, которое также называли «испанским долларом» или «монетой в восемь реалов». В деловых записях название песо сокращали до Ps: буквы со временем начали писать друг над другом, а P постепенно превратилась в вертикальную черту. Такое слияние букв могло образовать знак, похожий на современный $.

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Эту версию считают самой убедительной, в частности из-за старых рукописей, в которых можно увидеть подобные сокращения. Символ уже использовался до того, как США приняли свою валюту. То есть знак не создали специально для американского доллара — его связывают с деньгами, привычными для торговли в тогдашней Америке.

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Означает ли знак доллара «United States»

Существует и популярное объяснение, будто $ образовался из соединенных букв U и S — сокращение от United States, то есть «Соединенные Штаты». По этой версии нижнюю часть U со временем убрали, а две буквы слились в один знак.

Однако убедительных документальных доказательств этой теории нет. Кроме того, символ использовали еще до образования США, поэтому объяснение из-за названия страны не согласуется с его ранней историей.

Почему знак используют для разных валют

Символ $ стал международно узнаваемым обозначением денег. Его применяют для долларов США, Канады, Австралии и ряда других валют, а также для некоторых песо. Если нужно уточнить, о какой именно валюте идет речь, перед знаком добавляют буквенное сокращение страны — например, US$ для доллара США или C$ для канадского доллара.

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