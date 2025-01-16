Почему знаменитое блюдо fish and chips заворачивают в газету: в Англии объяснили эту удивительную традицию

Ресторан, в котором уже много лет подают традиционный английский перекус fish and chips, объяснил, почему заворачивают его в газету.

Об этом пишет DailyMail.

"Фиш энд чипс" — это один из самых любимых видов фастфуда в Великобритании. Многие считают, что самое вкусное блюдо именно в газетной бумаге. Но многие из них интересуются, почему именно газета стала важным элементом при подаче этого блюда.

Ресторан и паб Sankey's Seafood в Танбридж-Уэллс, что в графстве Кент, поделился интересным видео, рассказывающим о происхождении традиции заворачивать "фиш энд чипс" в газету. Это видео стало вирусным на TikTok благодаря своим увлекательным идеям.

В заведении объяснили, почему раньше блюдо продавали именно в газете — многие считают, что так оно становится вкуснее.

Сотрудник Мэтью выложил в соцсетях пост, где рассказал об "интересной и богатой истории" этой традиции.

Мэтью объяснил, что сначала традиция заворачивать рыбу с картофелем фри в газету появилась из-за дефицита бумаги во время Второй мировой войны, но впоследствии ее отменили из-за проблем со здоровьем. "Задумывались ли вы, почему мы когда-то оборачивали рыбу с картошкой в старые газеты? Давайте поговорим об этом", — сказал он в видео на TikTok.

"Все началось во время Второй мировой войны, когда была большая нехватка бумаги. Поэтому в магазинах рыбы и чипсов начали использовать старые газеты для упаковки. Но со временем стало понятно, что чернила, которые мы использовали для печати газет, опасны для здоровья, поскольку оно содержит такие вещества, как бензин и свинец. Это вызвало опасения по поводу отравления свинцом из-за пищи. продуктов в использованную газету", — поделился Мэтью.

Затем Мэтью сообщил, что эта практика со временем изменилась, отметив: "Теперь мы используем сертифицированные материалы, безопасные для пищевых продуктов".

"Иронично, но многие рестораны теперь печатают на своих страницах фальшивые газетные статьи", — шутливо добавил он, подчеркивая, что это делается для того, чтобы сохранить традицию. Зрители активно оставляли комментарии, выражая интерес к фактам о "фиш энд чипс", одновременно добавляя, что раньше это было "вкуснее".

Они писали: "Когда-то это был кусок бумаги, который не впитывал жир, а потом его заворачивали в газету, чтобы сохранить тепло — еда не касалась газеты. Не знаю почему, но тогда рыба и картофель были вкуснее". "С того времени я не ел вкусной рыбы с чипсами. Теперь рыбы в тесте почти нет, а чипсы просто ужасные," — жаловались люди в комментариях.

Традиция заворачивать британский деликатес в газету потеряла популярность в 1980-х годах из-за беспокойства по поводу гигиены пищи.

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