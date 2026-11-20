Почему зуммеры несчастны: исследование ученых / © Фото из открытых источников

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Зуммерами называют людей, рожденных примерно с 1997 по 2012 год. Это поколение выросло в эпоху интернета, смартфонов и социальных сетей, поэтому цифровые технологии стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Однако, несмотря на постоянный доступ к информации, общению и новым возможностям, молодые люди нередко чувствуют неуверенность в будущем, эмоциональное истощение и неудовлетворенность собственной жизнью.

По данным Всемирного доклада о счастье — World Happiness Report, в Северной Америке удовлетворенность жизнью среди молодежи 15–24 лет заметно снизилась по сравнению с периодом 2006–2010 годов. В этом регионе молодые люди даже стали оценивать свою жизнь ниже старших возрастных групп. Исследователи также обнаружили более низкий уровень счастья среди людей, рожденных после 1980 года, на глобальном уровне.

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Пять причин, по которым зуммеры чаще чувствуют себя несчастными

Постоянное сравнение себя с другими. Социальные сети создают впечатление, что все вокруг живут интереснее, зарабатывают больше, выглядят лучше и быстрее достигают успеха. Зуммеры каждый день видят отредактированные фотографии, путешествия, карьерные победы и красивые истории отношений. Психологи обращают внимание на опасность такого сравнения: человек начинает оценивать собственную жизнь по чужим публикациям, забывая, что видит только отобранные моменты. Чрезмерное пребывание в цифровой среде. Смартфон для зуммеров — не просто средство связи, а часть повседневной жизни. Через него они учатся, работают, общаются, отдыхают и следят за новостями. Проблема возникает тогда, когда онлайн активность вытесняет сон, живое общение и полноценный отдых. В World Happiness Report 2026 исследователи обнаружили негативную связь между использованием интернета и благополучием среди представителей поколения зуммеров. В то же время они подчеркивают, что значение имеет не только продолжительность пребывания онлайн, но и то, как именно человек пользуется цифровыми платформами. Социальные сети могут поддерживать общение, но чрезмерное использование способно усиливать одиночество и сравнение. Неуверенность в финансовом будущем. Молодые люди начинают взрослую жизнь в условиях высоких расходов на жилье, образование и повседневные нужды. Даже при наличии работы не всегда удается быстро стать финансово независимыми, приобрести собственное жилье или создать сбережения. Поэтому будущее может казаться нестабильным. Постоянное ощущение, что нужно зарабатывать больше, развиваться быстрее и не упускать никакой возможности, создает дополнительное психологическое давление. Нехватка чувства смысла и самореализации. Для молодого поколения важно не просто работать или учиться, а понимать, зачем оно это делает. Если ежедневные занятия кажутся бессодержательными, не вызывают интереса и не дают ощущения развития, удовлетворенность жизнью снижается. Это подтверждает опрос Gallup и Walton Family Foundation. Среди опрошенных американских зуммеров ощущение цели и интереса к обучению и работе было одним из важных факторов счастья. Люди, находившие в своей повседневной деятельности что-то интересное и значимое, чаще называли себя счастливыми. Одиночество и недостаток подлинной поддержки. Большое количество онлайн-контактов не всегда означает наличие близких отношений. Человек может иметь сотни подписчиков и одновременно ему не с кем поговорить о личных переживаниях. В Американской психиатрической ассоциации обратили внимание на результаты опроса: чувство любви, поддержки и эмоциональной связи с другими с возрастом уменьшалось среди опрошенных зуммеров. Особенно важными для молодых людей оказались крепкие семейные отношения, возможность откровенно общаться и чувствовать себя нужными.

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