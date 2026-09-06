Почти все делают это неправильно: ученые определили, сколько времени достаточно для душа

Женщина принимает душ / © www.freepik.com/free-photo

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Учёные определили, сколько времени на самом деле достаточно проводить под душем, чтобы полноценно вымыться. Для обычной гигиены вполне достаточно примерно трёх минут.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам эколога из Университета Суррея Пабло Перейры-Доэля, три минуты — вполне разумная продолжительность душа именно для мытья тела. Если добавить к этому мытье волос шампунем, общее время увеличивается примерно до пяти минут.

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Три минуты — этого достаточно для тела

Учёный отметил, что такая оценка учитывает не только непосредственное мытье, но и комфортное пребывание под струей воды. При этом, если закрывать кран во время намыливания, время можно сократить ещё больше.

Для быстрого ополаскивания тела может хватить около минуты. Если человек моет волосы шампунем, это займет около двух минут, а с использованием кондиционера — примерно три минуты.

В то же время в реальной жизни люди проводят под душем гораздо больше времени. По данным Перейры-Доэля, средняя продолжительность домашнего душа в Великобритании составляет около 7,5 минут, хотя в ходе исследований фиксировались процедуры продолжительностью более 10 минут, а иногда люди остаются под струей воды почти 40 минут.

Почему люди проводят под душем больше времени

Исследователь объясняет, что мытье тела далеко не всегда является единственной причиной для принятия душа. Для многих людей это также способ расслабиться, согреться или провести время наедине с собой.

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Именно поэтому продолжительность принятия душа часто определяется не осознанным решением, а привычкой. Человек может продолжать стоять под водой даже после того, как фактически завершил гигиенические процедуры.

Психолог по поведению из Суонси Иэн Уокер, консультирующий кампанию Let’s Save Water, рассказал Daily Mail, что анализ 70 тысяч реальных случаев принятия душа выявил значительные различия между людьми. По его словам, у большинства есть свой привычный сценарий, который повторяется практически автоматически.

Специалисты кампании рекомендуют ограничиваться четырьмя минутами или меньше, хотя для полноценного мытья тела и волос ученые допускают несколько большую продолжительность.

Длительный душ — большой расход воды

Сокращение времени, проводимого под душем, важно не только с точки зрения личной экономии, но и для снижения потребления воды. В зависимости от душевой системы за минуту может расходоваться от 6 до 15 литров воды.

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Таким образом, даже обычный душ продолжительностью около 7 минут может потребовать десятки литров воды, а более длительные процедуры — около 100 литров.

Учёные советуют сократить в первую очередь те этапы душа, которые не связаны непосредственно с гигиеной. Среди простых способов — не наносить шампунь дважды без необходимости и не использовать чрезмерное количество средств, поскольку их приходится дольше смывать.

Согласно данным одного из исследований, установка таймеров в душе позволила сократить время пребывания под водой на 26%.

Напомним, что десять лет назад сушка белья на обычной веревке или сушилке была обычным делом для каждой семьи. Со временем быт многих домов заполнили электрические сушильные машины. Однако сегодня стремительный рост цен на электроэнергию и нехватка свободного места в компактных квартирах заставляют людей возвращаться к старым и проверенным методам.

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