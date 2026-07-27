Почти все неправильно хранят сладкий перец: из-за этой ошибки он портится гораздо быстрее

Как дольше сохранить сладкий перец / © pexels.com

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Эксперты объяснили, как правильно хранить сладкий перец, чтобы он оставался сочным и хрустящим как можно дольше.

Главная ошибка при хранении сладкого перца

Большинство людей моют овощи сразу после покупки. Казалось бы, это удобно, ведь продукты готовы к использованию. Но именно лишняя влага значительно ускоряет порчу перца.

Специалисты советуют не мыть сладкий перец, прежде чем положить его в холодильник. Делать это следует только непосредственно перед приготовлением.

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Как правильно хранить сладкий перец

Чтобы овощ дольше оставался свежим, соблюдайте несколько простых правил:

кладите перец в овощной отсек холодильника;

не мойте его до момента использования;

оставляйте овощ целым, не удаляйте плодоножку;

храните в заводской упаковке или в пакете с отверстиями для циркуляции воздуха;

не допускайте накопления влаги.

При правильном хранении целый перец может оставаться свежим до двух недель.

Как хранить нарезанный сладкий перец

Если перец уже разрезали, срок его годности значительно сокращается.

Чтобы кусочки подольше не теряли свежесть:

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положите его в герметичный контейнер;

застелите дно контейнера бумажным полотенцем, которое будет впитывать лишнюю влагу;

храните только в холодильнике.

В таком виде нарезанный сладкий перец будет пригодным к употреблению 3–5 дней.

Можно ли замораживать сладкий перец

Да. Если вы не собираетесь использовать овощ в ближайшее время, его можно заморозить.

Для этого:

Вымойте и высушите перец. Удалите семена и нарежьте кусочками или соломкой. Разложите кусочки в один слой на подносе и заморозьте. Затем пересыпьте их в пакет или герметичный контейнер.

Предварительно бланшировать сладкий перец не нужно. Стоит только помнить, что после размораживания он станет более мягким, поэтому лучше подходит для супов, рагу, соусов или запекания.

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Как понять, что сладкий перец испортился

От овоща лучше отказаться, если вы заметили:

мягкие или скользкие участки;

темные пятна;

плесень;

неприятный кислый запах;

сильное сморщивание и потерю упругости.

FAQ

Как правильно хранить сладкий перец в холодильнике?

Храните перец немытым в овощном отсеке холодильника. Лучше всего оставить его в оригинальной упаковке или положить в пакет с вентиляционными отверстиями. Мыть овощи следует только перед приготовлением.

Можно ли замораживать сладкий перец?

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Да. Сладкий перец можно замораживать как целым, так и нарезанным. Перед замораживанием его нужно промыть, высушить, удалить семена и, по желанию, предварительно подморозить кусочки отдельно. После размораживания он станет более мягким, поэтому лучше подходит для термически обработанных блюд.

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