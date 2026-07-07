Почти все совершают эту ошибку: эксперты объяснили, нужно ли выключать ноутбук или достаточно просто закрыть крышку

Нужно ли выключать ноутбук на ночь / © pexels.com

Реклама

Эксперты объясняют, что однозначного ответа нет. Все зависит от того, как именно вы пользуетесь компьютером и как долго он будет оставаться без работы.

Что происходит, когда вы просто закрываете крышку ноутбука

На большинстве современных ноутбуков после закрытия крышки автоматически активируется спящий режим (Sleep). В этом режиме компьютер не полностью выключается: открытые программы и документы остаются в оперативной памяти, а система только переходит в состояние низкого энергопотребления.

Поэтому ноутбук почти мгновенно готов к работе после открытия крышки. Такой режим отлично подходит для коротких перерывов в течение дня или если вы планируете вернуться к работе через несколько часов.

Реклама

Когда можно просто закрыть крышку

Чаще это абсолютно нормально. Режим сна станет хорошим выбором, если:

вы ненадолго отошли от рабочего места;

планируете продолжить работу позже в этот же день;

часто переходите между встречами или разными локациями;

ноутбук имеет достаточный заряд батареи или подключен к сети.

Современные модели ноутбуков на Windows и MacOS хорошо оптимизированы для такого сценария использования и эффективно экономят заряд аккумулятора.

Почему не стоит постоянно пользоваться только режимом сна

Несмотря на удобство, режим Sleep не заменяет полное выключение или перезагрузку компьютера.

Если ноутбук неделями только «засыпает», а не перезапускается, могут возникнуть неприятные последствия:

Реклама

система начинает работать медленнее;

отдельные программы зависают или работают нестабильно;

аккумулятор может разряжаться даже в спящем режиме;

откладывается установка важных обновлений безопасности;

во время транспортировки ноутбук иногда случайно просыпается, из-за чего нагревается внутри сумки.

Особенно это касается пользователей, одновременно запускающих много вкладок в браузере, работающих с графическими редакторами, видеомонтажем или играми.

Когда ноутбук нужно полностью выключать

Специалисты советуют выполнять полное выключение или хотя бы перезагрузку :

ноутбук начал работать медленнее;

программы зависают или не закрываются;

система предлагает установить обновление;

компьютер не перезагружался уже несколько дней или даже недель;

вы не планируете пользоваться им длительное время;

перед поездкой или перевозкой в рюкзаке или сумке.

Полное выключение очищает оперативную память, завершает все процессы и позволяет операционной системе начать работу с чистого листа. Это часто помогает избавиться от мелких ошибок без дополнительных действий.

Как часто нужно перезагружать ноутбук

Специалисты не советуют выключать ноутбук каждый вечер только для профилактики. Если устройство работает исправно, делать это не обязательно.

Реклама

Зато хорошей привычкой станет:

использовать режим сна для коротких перерывов;

перезагружать ноутбук хотя бы раз в несколько дней или примерно раз в неделю;

полностью выключать его, если в ближайшее время вы не планируете работать или отправляетесь в путь.

Именно такой подход поможет поддерживать стабильную работу операционной системы и продлить срок службы устройства.

FAQ

Нужно ли выключать ноутбук на ночь?

Нет, если вы пользуетесь им каждый день, достаточно перевести его в спящий режим. Однако периодически ноутбук все же следует полностью перезагружать или выключать, чтобы очистить оперативную память, установить обновление и избежать накопления системных ошибок.

Реклама

Что лучше: выключить ноутбук или просто закрыть крышку?

Если вы планируете вернуться к работе через несколько часов, достаточно закрыть крышку — ноутбук перейдет в спящий режим. Если же вы не будете им пользоваться день или дольше, или собираетесь перевозить устройство, лучше выполнить полное выключение. Это поможет избежать лишней разрядки батареи, перегрева и возможных сбоев в работе системы.

Новости партнеров