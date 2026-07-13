Почти все совершают эту ошибку: никогда не наносите духи на эти места в жару, если не хотите испортить кожу

Как пользоваться духами летом / © pexels.com

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Поэтому эксперты советуют пересмотреть свои привычки и избегать нанесения духов на некоторые части тела.

Почему летом стоит быть осторожнее с духами

Духи содержат спирт и ароматические компоненты, которые под влиянием ультрафиолета могут раздражать кожу или провоцировать появление темных пятен. Особенно это касается открытых зон, которые в течение дня постоянно находятся под солнцем.

Кроме того, жара заставляет аромат раскрываться гораздо интенсивнее. Из-за этого даже любимый парфюм может показаться слишком резким, а его стойкость, напротив, сократится.

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На какие участки тела лучше не наносить духи в жару

Шея

Именно шея чаще остается открытой для солнечных лучей. Дерматологи предупреждают, что нанесение духов на этот участок может повысить риск раздражения, сухости и появления пигментных пятен. Если вы проводите много времени на улице, лучше выбрать другое место для аромата.

Декольте

Еще одна зона, активно контактирующая с солнцем. Особенно летом она является одной из самых уязвимых к фотостарению. Сочетание ультрафиолета и духов может отрицательно повлиять на состояние кожи.

Запястье — если вы их растираете

Запястья остаются классической точкой для нанесения духов, однако многие после распыления сразу растирают их между собой. Это одна из самых распространенных ошибок: трение разрушает ароматические молекулы, из-за чего запах меняется и быстрее исчезает.

Куда лучше наносить духи летом

Чтобы аромат держался дольше и не вредил коже, выбирайте менее открытые участки:

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внутреннюю сторону локтей;

затылок или кожу под волосами;

участки, прикрывающие одежду;

волосы — но только специальный парфюм для волос или легкая дымка на безопасном расстоянии.

Как сделать аромат более устойчивым в жару

Есть несколько простых правил:

наносите духи после душа на чистую и сухую кожу;

перед этим используйте увлажняющий крем или лосьон без запаха — на увлажненной коже аромат держится дольше;

не преувеличивайте с количеством: в жару запах становится более интенсивным естественным путем;

храните флакон в прохладном темном месте, подальше от солнечных лучей и ванной.

FAQ

Можно ли наносить духи на шею летом?

Специалисты рекомендуют избегать этого, если шея остается открытой для солнца. Из-за сочетания ароматических компонентов и ультрафиолета может повышаться риск раздражения, сухости и появления пигментных пятен.

Куда правильно наносить духи, чтобы они дольше держались?

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Лучше всего наносить аромат на чистую, хорошо увлажненную кожу в местах с умеренным теплом, которые не находятся под прямыми солнечными лучами. Хорошим выбором является внутренняя сторона локтей, затылок или участки под одеждой.

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