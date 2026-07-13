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Почти все совершают эту ошибку: никогда не наносите духи на эти места в жару, если не хотите испортить кожу
В жаркие летние дни любимый аромат может вести себя совсем иначе, чем осенью или зимой. Высокая температура усиливает испарение духов, а солнечные лучи способны сделать отдельные участки кожи более чувствительными.
Поэтому эксперты советуют пересмотреть свои привычки и избегать нанесения духов на некоторые части тела.
Почему летом стоит быть осторожнее с духами
Духи содержат спирт и ароматические компоненты, которые под влиянием ультрафиолета могут раздражать кожу или провоцировать появление темных пятен. Особенно это касается открытых зон, которые в течение дня постоянно находятся под солнцем.
Кроме того, жара заставляет аромат раскрываться гораздо интенсивнее. Из-за этого даже любимый парфюм может показаться слишком резким, а его стойкость, напротив, сократится.
На какие участки тела лучше не наносить духи в жару
Шея
Именно шея чаще остается открытой для солнечных лучей. Дерматологи предупреждают, что нанесение духов на этот участок может повысить риск раздражения, сухости и появления пигментных пятен. Если вы проводите много времени на улице, лучше выбрать другое место для аромата.
Декольте
Еще одна зона, активно контактирующая с солнцем. Особенно летом она является одной из самых уязвимых к фотостарению. Сочетание ультрафиолета и духов может отрицательно повлиять на состояние кожи.
Запястье — если вы их растираете
Запястья остаются классической точкой для нанесения духов, однако многие после распыления сразу растирают их между собой. Это одна из самых распространенных ошибок: трение разрушает ароматические молекулы, из-за чего запах меняется и быстрее исчезает.
Куда лучше наносить духи летом
Чтобы аромат держался дольше и не вредил коже, выбирайте менее открытые участки:
внутреннюю сторону локтей;
затылок или кожу под волосами;
участки, прикрывающие одежду;
волосы — но только специальный парфюм для волос или легкая дымка на безопасном расстоянии.
Как сделать аромат более устойчивым в жару
Есть несколько простых правил:
наносите духи после душа на чистую и сухую кожу;
перед этим используйте увлажняющий крем или лосьон без запаха — на увлажненной коже аромат держится дольше;
не преувеличивайте с количеством: в жару запах становится более интенсивным естественным путем;
храните флакон в прохладном темном месте, подальше от солнечных лучей и ванной.
FAQ
Можно ли наносить духи на шею летом?
Специалисты рекомендуют избегать этого, если шея остается открытой для солнца. Из-за сочетания ароматических компонентов и ультрафиолета может повышаться риск раздражения, сухости и появления пигментных пятен.
Куда правильно наносить духи, чтобы они дольше держались?
Лучше всего наносить аромат на чистую, хорошо увлажненную кожу в местах с умеренным теплом, которые не находятся под прямыми солнечными лучами. Хорошим выбором является внутренняя сторона локтей, затылок или участки под одеждой.