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Почти все забывают это сделать перед отпуском: одно действие может спасти вашу квартиру от затопления
Перед отпуском большинство людей проверяет, выключили утюг, закрыли окна и заперли двери. Но есть еще одно простое действие, которое может спасти квартиру или дом от дорогостоящего ремонта — перекрытие воды.
Эксперты из сантехнических систем советуют не пренебрегать этим правилом, особенно если вы планируете быть вдали от дома несколько дней или дольше. По их словам, даже незначительная утечка в ваше отсутствие способна превратиться в серьезное затопление.
Нужно ли перекрывать воду перед отпуском
Специалисты отвечают однозначно: в большинстве случаев да. Если дома никого не будет, перекрытие главного вентиля значительно уменьшает риск аварий.
Проблема в том, что даже маленькая трещина в трубе, неисправный смеситель или изношенный шланг стиральной машины могут начать пропускать воду. Пока вы отдыхаете, вода будет продолжать вытекать часами или даже днями, нанося ущерб полу, мебели, стенам и даже квартирам соседей.
Почему стоит перекрыть воду
Вот несколько причин, по которым эксперты рекомендуют сделать это перед поездкой:
уменьшается риск затопления дома или квартиры;
предотвращает дорогостоящий ремонт после прорыва трубы;
помогает избежать скрытых утечек воды;
защищает сантехнику от аварий, которые могут возникнуть из-за перепадов давления.
Кроме того, если в доме уже есть небольшая незаметная утечка, отсутствие постоянного давления в водопроводе не даст ему перерасти в масштабную проблему.
Как правильно перекрыть воду
Перед отъездом найдите главный запорный вентиль. В зависимости от типа жилья он может размещаться:
в подвале;
в техническом помещении;
у счетчика воды;
в специальном колодце у дома;
в сантехническом шкафу квартиры.
После перекрытия главного крана рекомендуется открыть один или несколько смесителей для сброса остаточного давления в трубах. Это дополнительно снижает нагрузку на систему.
Когда воду можно не перекрывать
Есть ситуации, когда это не обязательно:
если вы едете только на одни сутки;
если кто-то будет регулярно посещать жилье;
если отдельные системы (например, автоматический полив) нуждаются в постоянном водоснабжении.
В таких случаях следует хотя бы перекрыть подачу воды в стиральную и посудомоечную машину, ведь именно их шланги часто становятся причиной затоплений.
Что еще стоит сделать перед отпуском
Чтобы спокойно отдыхать, эксперты тоже советуют:
выключить из розеток ненужные электроприборы;
проверить, закрыты ли все окна и двери;
вынести мусор;
попросить кого-то периодически проверять дом;
по возможности установить датчики утечки воды, которые будут посылать сообщения на смартфон в случае аварии.
FAQ
Нужно ли перекрывать воду перед отпуском?
Да, если вы покидаете жилье без присмотра на несколько дней или дольше. Это один из самых простых способов избежать затопления из-за скрытой утечки или прорыва трубы.
Где находится главный кран перекрытия воды?
В большинстве квартир он расположен рядом со счетчиками воды или в сантехническом шкафу. В частных домах главный вентиль обычно находится у места входа водопровода в дом, в подвале, техническом помещении или у водомера.