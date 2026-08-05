Почти все забывают это сделать перед отпуском: одно действие может спасти вашу квартиру от затопления

Нужно ли перекрывать воду перед отпуском / © pexels.com

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Эксперты из сантехнических систем советуют не пренебрегать этим правилом, особенно если вы планируете быть вдали от дома несколько дней или дольше. По их словам, даже незначительная утечка в ваше отсутствие способна превратиться в серьезное затопление.

Нужно ли перекрывать воду перед отпуском

Специалисты отвечают однозначно: в большинстве случаев да. Если дома никого не будет, перекрытие главного вентиля значительно уменьшает риск аварий.

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Проблема в том, что даже маленькая трещина в трубе, неисправный смеситель или изношенный шланг стиральной машины могут начать пропускать воду. Пока вы отдыхаете, вода будет продолжать вытекать часами или даже днями, нанося ущерб полу, мебели, стенам и даже квартирам соседей.

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Почему стоит перекрыть воду

Вот несколько причин, по которым эксперты рекомендуют сделать это перед поездкой:

уменьшается риск затопления дома или квартиры;

предотвращает дорогостоящий ремонт после прорыва трубы;

помогает избежать скрытых утечек воды;

защищает сантехнику от аварий, которые могут возникнуть из-за перепадов давления.

Кроме того, если в доме уже есть небольшая незаметная утечка, отсутствие постоянного давления в водопроводе не даст ему перерасти в масштабную проблему.

Как правильно перекрыть воду

Перед отъездом найдите главный запорный вентиль. В зависимости от типа жилья он может размещаться:

в подвале;

в техническом помещении;

у счетчика воды;

в специальном колодце у дома;

в сантехническом шкафу квартиры.

После перекрытия главного крана рекомендуется открыть один или несколько смесителей для сброса остаточного давления в трубах. Это дополнительно снижает нагрузку на систему.

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Когда воду можно не перекрывать

Есть ситуации, когда это не обязательно:

если вы едете только на одни сутки;

если кто-то будет регулярно посещать жилье;

если отдельные системы (например, автоматический полив) нуждаются в постоянном водоснабжении.

В таких случаях следует хотя бы перекрыть подачу воды в стиральную и посудомоечную машину, ведь именно их шланги часто становятся причиной затоплений.

Что еще стоит сделать перед отпуском

Чтобы спокойно отдыхать, эксперты тоже советуют:

выключить из розеток ненужные электроприборы;

проверить, закрыты ли все окна и двери;

вынести мусор;

попросить кого-то периодически проверять дом;

по возможности установить датчики утечки воды, которые будут посылать сообщения на смартфон в случае аварии.

FAQ

Нужно ли перекрывать воду перед отпуском?

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Да, если вы покидаете жилье без присмотра на несколько дней или дольше. Это один из самых простых способов избежать затопления из-за скрытой утечки или прорыва трубы.

Где находится главный кран перекрытия воды?

В большинстве квартир он расположен рядом со счетчиками воды или в сантехническом шкафу. В частных домах главный вентиль обычно находится у места входа водопровода в дом, в подвале, техническом помещении или у водомера.

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